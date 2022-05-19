罕有走低｜暗盤每五手蝕175元 綠債恐破底 籲長揸

出│師│不│利

政府首次發行的綠色零售債券(4252)今日上市，惟出師不利，三大證券商暗盤交易場均率先破底。其中據輝立交易平台顯示，綠債平開報100元，最低見99.5元，收市報99.65元，跌0.35%或0.35元，成交約1.02億元，每手帳面料蝕35元，以投資者最多獲發五手債券計，預期共蝕175元。

至於耀才及富途交易場綠債暗盤均收報99.95元，以五手計帳面累蝕25元。耀才顯示，綠債最高曾報101元，升1%，最低則報99.95元，跌0.05%，並以全日最低位收市，成交逾3,200萬元。富途交易場則顯示，綠債最高報102元，升2%，以此價位先行沽出，五手帳面可獲利1,000元。

富途：持貨到期可獲正回報

富途分析師陳洛鈞表示，「綠債暗盤價格稍遜大眾預期，主要是因為美國未來加息速度較預期為快所影響。觀乎與通脹掛鈎的綠債坐底享有2.5厘年息率，縱使價格破發，價格理應也不會出現顯著波動」，他認為若然投資者可持有至到期，仍然可以獲得正回報，建議先謀定而後動，若然資金充裕可部署長線賺取定息。

倘投資者持有債券至到期日，以年息2.5厘計，一手3年累計回報750元，倘以五手計可獲收息3,750元。是次綠債保底息率為2.5厘，每半年派息一次，將於2025年5月到期，發行總額最終加至200億元。合共獲約48.84萬份有效申請，金額涉約325.67億元，最多可獲五手，約15.08萬份認購四手或以下債券申請，均將獲全數配發。

事實上，港府歷年來推出的通脹掛鈎債券iBond首日表現均有不俗的升幅，升幅介乎2.7%至6.7%，其中去年6月推出的iBond(4246)首日上揚3.2%，獲逾70萬人認購，每人最多獲發三手。昨收報99.8元，跌0.05%，成交1,240萬元。而明年到期的iBond(4239)，昨收報99.75元，下滑0.05%，成交560萬元。

雲康首日倒升逾7%

其他新股方面，內地醫學營運服務商雲康集團(2325)昨首掛，以定價7.89元開市，並一直走低，最低報6.6元，瀉16.3%，尾市走高，收市以全日最高位收報8.5元，升7.7%，一手500股帳面獲利305元，成交逾2.3億元。

外電早前指，內地電池製造商中創新航科技擬來港招股，並已委託花旗、瑞信及摩根大通為聯席全球協調人，預期集資最多15億美元(約117億港元)。

綠葉製藥(2186)間接持股的博安生物亦擬上市，預期集資約2億美元(約15.6億港元)。