罕見操作｜向一級交易商借貨 人行部署沽國債 債券牛市急降溫

內地債券狂牛，中央突出手！中國國債孳息持續走低，10年期債息昨一度低見2.18厘水平，創出歷史新低，中國人民銀行及後公布，為維護債券市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，為人行過往罕見的操作。中信證券首席經濟學家明明表示，此舉意味人行或會在近期在公開市場開展國債賣出操作。
人行公布消息後，內地國債期貨價格走低，收市全線報跌，30年期主力合約跌1.06%，10年期主力合約跌0.37%，5年期主力合約跌0.24%，2年期主力合約跌0.08%。同時，國債孳息應聲反彈，普遍上行3點子，10年期國債息一度升3.3點子，至2.266厘，30年期國債息漲一度3.85點子，至2.462厘。
潘功勝：不代表要搞量化寬鬆
事實上，早在去年10月舉行的中央金融工作會議上，國家主席習近平已提到「有必要充實貨幣政策工具箱」，倡人行逐步增加在公開市場買賣國債。及至上月，人行行長潘功勝指研究未來貨幣政策框架，其中包括將逐步把二級市場國債買賣納入貨幣政策工具箱，並強調不代表要搞量化寬鬆，而是要與其他工具配合使用。
或成流動性管理工具
目前人行普遍以逆回購及中期借貸便利(MLF)等操作主動加強流動性管理，今次操作意味未來在公開市場買賣國債亦為工具之一。而由於人行目前持有的國債規模不高，有必要先行借貨。
分析普遍指內地債券牛市主要受惠經濟增長放緩、減息預期及貸款需求疲弱，從而推高債市需求。不過人行昨突然出手，除了改善金融體系流動性管理，彭博經濟學家曲天石亦不排除是因為擔心債息急挫會引發類似美國矽谷銀行的金融風險，因此有必要出手降溫，更指當局或認為今浪升勢亦由小型銀行跟風買入造成。另有估計指，中央或不希望在三中全會前金融市場出現無序波動，惟在經濟基本面仍疲弱下，相信人行的操作仍難大幅推高長債收益率，並相信中央亦不希望見到地方政策的融資成本上升。