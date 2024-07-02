罕見操作｜向一級交易商借貨 人行部署沽國債 債券牛市急降溫

內地債券狂牛，中央突出手！中國國債孳息持續走低，10年期債息昨一度低見2.18厘水平，創出歷史新低，中國人民銀行及後公布，為維護債券市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，為人行過往罕見的操作。中信證券首席經濟學家明明表示，此舉意味人行或會在近期在公開市場開展國債賣出操作。 人行公布消息後，內地國債期貨價格走低，收市全線報跌，30年期主力合約跌1.06%，10年期主力合約跌0.37%，5年期主力合約跌0.24%，2年期主力合約跌0.08%。同時，國債孳息應聲反彈，普遍上行3點子，10年期國債息一度升3.3點子，至2.266厘，30年期國債息漲一度3.85點子，至2.462厘。

潘功勝：不代表要搞量化寬鬆 事實上，早在去年10月舉行的中央金融工作會議上，國家主席習近平已提到「有必要充實貨幣政策工具箱」，倡人行逐步增加在公開市場買賣國債。及至上月，人行行長潘功勝指研究未來貨幣政策框架，其中包括將逐步把二級市場國債買賣納入貨幣政策工具箱，並強調不代表要搞量化寬鬆，而是要與其他工具配合使用。 或成流動性管理工具 目前人行普遍以逆回購及中期借貸便利(MLF)等操作主動加強流動性管理，今次操作意味未來在公開市場買賣國債亦為工具之一。而由於人行目前持有的國債規模不高，有必要先行借貨。