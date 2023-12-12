置業調查：57%受訪者料來年樓價跌，13%人認為目前為「置業好時機」。

置業為不少港人的人生大事，有機構就市民置業意向進行調查，當中有57%受訪者表示，預期明年樓價下跌，亦有13%人認為，目前為「置業好時機」，雖較去年的受訪者比例16%有下降，但仍是近11年來的次高紀錄。 花旗銀行於2023年9月就市民置業意向進行調查，訪問超過1,100名香港市民。為花旗銀行委託香港中文大學及善美佳市場顧問有限公司，以隨機抽樣電話訪問及街頭訪問形式進行。

57%受訪者料來年樓價跌 調查顯示，認為樓價未來12個月樓價會上升的受訪者比例，從去年同期的12%，回落至今年第三季的10%，57%受訪者認為未來12個月樓價會下跌。雖然認為是上車好時機的受訪者比例仍屬歷年來高位，惟受訪者對置業仍抱持觀望態度，有表示感興趣置業的受訪者比去年同期跌兩個百分點，回復2021年的比例13%。 而表示有興趣置業的受訪者當中，七成半表示期望樓價進一步下跌至理想水平再去 置業，他們期望樓價下調的幅度也不少，期望跌幅中位數為24%，有興趣置業的受訪者心目中的理想樓價中位數為港幣500萬。