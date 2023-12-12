置業調查：57%受訪者料來年樓價跌，13%人認為目前為「置業好時機」。

置業為不少港人的人生大事，有機構就市民置業意向進行調查，當中有57%受訪者表示，預期明年樓價下跌，亦有13%人認為，目前為「置業好時機」，雖較去年的受訪者比例16%有下降，但仍是近11年來的次高紀錄。
花旗銀行於2023年9月就市民置業意向進行調查，訪問超過1,100名香港市民。為花旗銀行委託香港中文大學及善美佳市場顧問有限公司，以隨機抽樣電話訪問及街頭訪問形式進行。
57%受訪者料來年樓價跌
調查顯示，認為樓價未來12個月樓價會上升的受訪者比例，從去年同期的12%，回落至今年第三季的10%，57%受訪者認為未來12個月樓價會下跌。雖然認為是上車好時機的受訪者比例仍屬歷年來高位，惟受訪者對置業仍抱持觀望態度，有表示感興趣置業的受訪者比去年同期跌兩個百分點，回復2021年的比例13%。
而表示有興趣置業的受訪者當中，七成半表示期望樓價進一步下跌至理想水平再去 置業，他們期望樓價下調的幅度也不少，期望跌幅中位數為24%，有興趣置業的受訪者心目中的理想樓價中位數為港幣500萬。
年輕受訪者對「減辣」措施表示歡迎
當中最有興趣置業為年齡介乎21歲至29歲的年輕受訪者，佔相關年齡組別超過五分之一，佔比與去年持平。調查亦發現，有興趣置業或搬離現居的年輕受訪者，對現時居住的不滿意，多與現居的「交通網絡及配套設施」滿意度相關。
受訪者對「減辣」措施亦表示歡迎，尤其是年輕受訪者，有八成年輕受訪者對樓市「減辣」表示支持，逾九成支持重新推出物業首期資助，近六成認為下調印花稅會影響他們的置業意欲及所選物業的價格範圍，近五成則表示放寬按保樓價會對置業意欲及所選物業價格範圍有影響。
至於持有物業的受訪者當中，近九成不感興趣出售物業；近半表示物業出售價格應與市價一樣；近四成表示應高於市價，而期望出售價錢高於市價的差距中位數為兩成；多於一成業主對換樓表示感興趣；也有近一成表示樓價下調才吸引他們考慮換樓。