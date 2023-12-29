羅傑斯：全球將出現經濟災難「齊攬炒」　透露有意沽空7隻股票

「商品大王」之稱的羅傑斯(Jim Rogers)，日前接受外媒訪問時，表示全球將出現經濟災難，資產價格將暴跌，陷入「齊攬炒」狀態；他在訪問又透露待時機成熟時，有意沽空7隻美股股票獲利。

今年已屆81歲的羅傑斯預測，通脹在債務規模不斷膨脹下，明年將重新加速，甚至達到「令人痛苦」的水平。他形容，美國經濟很快陷入困境，並指出全球債務負擔不斷激增，「下個問題必是我一生中遇上最嚴重的問題，因為（全球）債務多到令人難以置信。」

羅傑斯又預料，因經濟陷入痛苦的衰退中，故同時出現大幅拋售股票及債券的情況，「債券是泡沫，許多國家的房地產都是泡沫，股票正準備迎來泡沫，最後往往會出現暴跌，事情會變得瘋狂。」羅傑斯表示，待時機成熟將不及待想沽空7大科技巨頭(Magnificent Seven)，包括：

蘋果公司 (美：AAPL)

Alphabet (美：GOOGL)

亞馬遜 (美：AMZN)

微軟 (美：MSFT)

Meta (美：META)

Tesla (美：TSLA)

輝達 (美：NVDA)

此外，羅傑斯另建議投資者持有貴金屬，因在恐慌時期，貴金屬往往比其他資產更保值。