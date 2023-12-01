羅兵咸永道內地及香港分公司上千員工涉考試作弊　遭美國監管機構罰款700萬美元

羅兵咸永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers，簡稱PwC）近年問題頻傳，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）30日發布聲明，稱其香港、內地分公司上千員工涉培訓考試作弊，被罰款700萬美元（約5,469萬港元）。

據《華爾街日報》報道，PCAOB稱羅兵咸永道中國內地和香港分公司1000多名員工在2018年至2020年期間涉及培訓考試不當行為。在與美國審計相關的強制性內部培訓課程中，涉事員工被指於線上測試中不當分享答案。

指示員工重新學習相關課程

該監管機構表示，這些員工通過兩個未經授權的軟件應用程式「參與不當的資訊共用」。PCAOB稱，兩家分公司同意合計支付700萬美元了結指控。

羅兵咸永道兩家分公司則表示，他們已展開調查並採取應對措施，阻止員工繼續使用上述軟件，並指示員工重新學習相關課程：「令人非常遺憾的是，一些僱員不恰當地分享和使用旨在協助內部培訓和評估的技術。」