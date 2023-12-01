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財經
2023-12-01 12:25:03

羅兵咸永道內地及香港分公司上千員工涉考試作弊　遭美國監管機構罰款700萬美元

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羅兵咸永道內地及香港分公司上千員工涉考試作弊　遭美國監管機構罰款700萬美元

羅兵咸永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers，簡稱PwC）近年問題頻傳，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）30日發布聲明，稱其香港、內地分公司上千員工涉培訓考試作弊，被罰款700萬美元（約5,469萬港元）。

據《華爾街日報》報道，PCAOB稱羅兵咸永道中國內地和香港分公司1000多名員工在2018年至2020年期間涉及培訓考試不當行為。在與美國審計相關的強制性內部培訓課程中，涉事員工被指於線上測試中不當分享答案。

指示員工重新學習相關課程

該監管機構表示，這些員工通過兩個未經授權的軟件應用程式「參與不當的資訊共用」。PCAOB稱，兩家分公司同意合計支付700萬美元了結指控。

羅兵咸永道兩家分公司則表示，他們已展開調查並採取應對措施，阻止員工繼續使用上述軟件，並指示員工重新學習相關課程：「令人非常遺憾的是，一些僱員不恰當地分享和使用旨在協助內部培訓和評估的技術。」

此前被揭泄漏機密訊息以招攬生意

此外PCAOB宣布，山東浩信會計師事務所及其四名審計師被罰款94萬美元（約734萬港元），理由是偽造審計報告，未能保持對客戶的獨立性，以及不正當地採用另一家會計師事務所的工作成果。

身為全球四大會計師事務所之一，羅兵咸永道近年負面傳聞不斷，前國際稅務主管柯林斯（Peter Collins）在今年1月，被發現分享澳洲政府的機密稅收政策訊息以招攬生意；今年3月因審計存在嚴重違規行為，遭到英國審計監管機構處以560萬英鎊（約5,527萬港元）的罰款。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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