羅兵咸永道大中華區主席改李丹上任　PwC：趙柏基7.1起退休 (更新)

四大會計師行之一的羅兵咸永道（內地稱普華永道，PwC）近期因涉及中國恒大（3333）等負面消息，而遭多家國企撤換。據羅兵咸永道網站顯示，審計及鑒證服務部合夥人李丹晉升為新任亞太及中國主席。另有本地傳媒報道，亞太區主席、大中華區主席及首席執行官趙柏基，因捲涉恒大事件而被撤換。
趙柏基自7.1起退休
不過，羅兵咸永道發言人表示，趙柏基於2024年7月1日起已經退休，不再擔任羅兵咸永道亞太及中國主席，並由李丹擔任羅兵咸永道亞太及中國主席。
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趙柏基被匿名信指令內部權力失衡
趙柏基2011年起成為羅兵咸永道5名環球審計部核心行政團隊成員之一。在今年4月，內地仕交平台流傳一封，以「部分普華永道合伙人」署名的公開信《是誰把普華永道帶入恒大這個火坑的？》，斥趙柏基令內部權力失衡等。
儘管該行隨後發聲明斥匿名信含有不實信息，惟事件也惹監管關注，香港會計及財務匯報局在同月發聲明，注意到該舉報信就羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，並表示為保障公眾利益及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開調查。
李丹於普華永道任職逾20年
目前官網顯示，李丹的自我介紹寫上其於1993年在上海財經大學畢業，並與另外兩位同學一起作為首批上海本地招聘的審計人員，如願加入普華永道中天會計師事務所，期間為多間外資、民營以及國有企業提供專業服務。目前李丹等三人今天都成為事務所合伙人。