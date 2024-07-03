羅兵咸永道大中華區主席改李丹上任　PwC：趙柏基7.1起退休 (更新)

四大會計師行之一的羅兵咸永道（內地稱普華永道，PwC）近期因涉及中國恒大（3333）等負面消息，而遭多家國企撤換。據羅兵咸永道網站顯示，審計及鑒證服務部合夥人李丹晉升為新任亞太及中國主席。另有本地傳媒報道，亞太區主席、大中華區主席及首席執行官趙柏基，因捲涉恒大事件而被撤換。

趙柏基自7.1起退休

不過，羅兵咸永道發言人表示，趙柏基於2024年7月1日起已經退休，不再擔任羅兵咸永道亞太及中國主席，並由李丹擔任羅兵咸永道亞太及中國主席。