羅兵咸永道料本港上半年IPO集資額跌14%　難重奪全球集資冠軍

羅兵咸永道發表IPO市場回顧及展望，預料本港今年IPO集資額跌14%至約170億元，表示難重奪全球集資冠軍；同時展望不穩定因素消退後，本港IPO市場能重拾動力。
料本港今年IPO集資額跌14%
羅兵咸永道指出，因受通脹、利率趨升及地緣政治等負面因素影響，今年上半年IPO活動持續放緩，預期本港市場集資額將按年下降14%至約170億元，至於宗數則預期按年升11%至30宗，同時指今年本港雖然難重奪全球集資冠軍，但仍有望重回三甲地位。
羅兵咸永道表示，截至今年5月底，目前本港IPO市場暫於全球交易所中排名第6，而全球交易所IPO集資額排名前3位，分別為上交所，集資985億港元；深交所，集資783億港元，及紐交所，集資452億港元；港交所僅集資158億港元且三甲不入。
預計上半年香港有30間IPO上市
對於今年上半年，羅兵威永道料本港共30間新股IPO上市，較去年上半年增11%，當中以工業及材料和零售、消費品及服務為主，分別佔28%及25%；金融服務業則佔18%。期內有兩企業以介紹形式上市，另一間則從GEM板轉至主板上市，但公司未有集資。
此外，羅兵咸永道預期下半年多項不穩定因素消退後，市場需求逐步從疫情恢復，經濟發展會呈現回升並向好趨勢，展望IPO市場能重拾動力。