羅兵咸永道料本港上半年IPO集資額跌14%　難重奪全球集資冠軍

羅兵咸永道發表IPO市場回顧及展望，預料本港今年IPO集資額跌14%至約170億元，表示難重奪全球集資冠軍；同時展望不穩定因素消退後，本港IPO市場能重拾動力。

料本港今年IPO集資額跌14%

羅兵咸永道指出，因受通脹、利率趨升及地緣政治等負面因素影響，今年上半年IPO活動持續放緩，預期本港市場集資額將按年下降14%至約170億元，至於宗數則預期按年升11%至30宗，同時指今年本港雖然難重奪全球集資冠軍，但仍有望重回三甲地位。

羅兵咸永道表示，截至今年5月底，目前本港IPO市場暫於全球交易所中排名第6，而全球交易所IPO集資額排名前3位，分別為上交所，集資985億港元；深交所，集資783億港元，及紐交所，集資452億港元；港交所僅集資158億港元且三甲不入。