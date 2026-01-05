香港去年新股集資額總額達到2,858億港元，重奪全球第一。隨著2026年的到來，會計師事務所羅兵咸永道預計，2026年將有約150家企業在港成功上市，集資總額介乎3,200億至3,500億港元，其中新經濟企業和零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是市場焦點。羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢透露，目前已有超過300家企業遞表申請在香港交易所上市，其中不乏大型企業。
羅兵咸永道預計，集資超過50億港元的企業數量將超過10家；其中A股企業透過香港資本市場進行國際化集資的出海熱潮持續。H股主板上市公司數目從2024年的30家飆升至2025年的76家，升幅達1.5倍。新經濟企業，尤其是18C創新企業和18A生物科技企業，將繼續成為2026年上市焦點。此外，零售及消費品服務企業受益於中國政府推動內需，預計會有更多此類企業在香港上市集資。針對明年預測，黃金錢認為以集資額計算，香港2026年有望繼續位列全球三甲。
回顧去年，本港共有119宗IPO，數量較2024年上升68%，集資額達到2,858億港元，大幅上升超過2倍，其中有55家公司的集資額為10億港元或以上。羅兵咸永道資本市場服務合夥人梁令欣表示，儘管地緣政治不確定性依然存在，但整體利率下降趨勢提升了投資者的信心，加上政府利好政策的推動，香港新股市場有望持續表現強勁。