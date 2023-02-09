羅兵咸永道預計：2023年香港零售業總銷貨價值增幅約13%

羅兵咸永道表示，預計香港今年全年零售銷售將達至3,950億元，按年增長13%，又預料旅行業及人民幣強勢下，今年百貨公司、珠寶首飾類別的按年增長可分別達至38.9%及43.8%。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然稱，2023年香港消費市場前景樂觀，預計零售額增長13%至約3,950億港元。

料2023年零售額反彈13%

他表示，自中國内地取消針對入境旅客的檢疫要求，預計2023年零售額將會反彈，加上本地旅遊業開始緩慢復甦，估計有2,000萬遊客來港，大概是2018年6500萬高峰時期的三分一。雖然中國內地與香港通關後零售市場將有所增長，但香港的零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。

他補充，在旅遊業復甦和人民幣強勢的支持下，百貨公司和包括珠寶首飾在內的奢侈品行業將在2023年各增長約40%，而衣物、鞋類及有關製品則增長約20%。

而隨著旅遊和社交活動逐步恢復，全球市場正在復甦，甚至超過疫情前的水平，隨著線上滲透率提升與免稅市場發展，促使中國的奢侈品市場將大幅增長。

網上銷售增速放緩

至於網上銷售方面，2022年香港零售業網上銷售價值佔零售總銷貨價值10%，按年上升21%。過去三年，受疫情影響，越來越多人進行網上購物，香港的零售業格局發生了巨大的轉變。本港不少零售商加大線上銷售平台的投資，致力改善其網上購物體驗，羅兵咸永道香港預料2023年零售業網上銷售將繼續增長，但增速放緩。