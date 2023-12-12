羅兵咸永道：港府全年財赤料達1100億　不建議再派消費券

此前財政司司長陳茂波已預告，2023/24財政年度赤字略高於1,000億元。羅兵咸永道香港預料，香港政府在該財政年度，將錄得1,100億元的財政赤字；整體財政收入為6,510億元；支出為7,610億元。
賣地收入僅達全年目標四成
據羅兵咸永道最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,645億元，稍高於政府原先預計的2,602億元。該行預料，整體印花稅收入將錄得650億元；預計全年度賣地收入為370億元，較原先預計的850億元低56%，意味賣地收入僅達全年目標44%；又預計的7,610億元整體支出總額與原先的政府預測相同。
羅兵咸永道估算，截至2024年3月31日的財政儲備為7,248億元，相當於約11個月的政府總開支。
羅兵咸永道：不建議再派消費券
羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥認預計，政府下財年未必會恢復盈餘，未來數年財政狀況將持續受壓，另外不建議再派發消費券；羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華表示，香港特區政府應優先加强大灣區內互相合作。
羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義表示，政府亦應考慮提供進一步的稅務和非稅務優惠，以吸引專業人士投身家族辦公室和環境、社會及管治（ESG）等重點行業。