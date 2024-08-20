羅兵咸涉恒大案造假據報內地已接近完成調查　初稿用字「極嚴厲」

4大會計師行羅兵咸永道（內地稱普華永道），涉恒大造假案，而被內地監管機構調查已逾半年。有本地傳媒引述消息報道，內地當局已接近完成相關調查，而相關處罰通告的初稿使用了非常嚴厲的字眼評價羅兵咸，以反映其行為的嚴重性；而羅兵咸目前正就該些敏感詞彙與監管機構作最後交涉，以尋求降低對自身負面影響，惟羅兵咸永道就消息不予置評。

《星島日報》引述兩名獨立的消息人士指，羅兵咸已接受內地監管機構對公司的處罰，惟現正與當局就通告上針對羅兵咸的部分敏感字眼進行交涉，以願意接受增加處罰作代價，冀換取當局可替換或刪除該些敏感字眼，以尋求降低自身在恒大事件中可能受到的嚴重負面衝擊。

兩名消息人士亦向傳媒指出，暫未獲悉內地當局擬正式公布對羅兵咸處罰結果的具體時間，但從監管當局的準備情況而言，估計相關結果很快就會出爐。

最壞情況或「4大」變「3大」

報道內引用熟悉內地監管人士表示，近日關於羅兵咸的消息頻出，對關於其調查結果即將被公布不感意外，不過若通告上的用字「極嚴厲」，預期羅兵咸的聲譽有機會受到嚴重影響，最嚴重的情況可能「4大」變「3大」。

過去6個月中，羅兵咸中國部門今年從內地上市公司客戶獲得的會計收入損失了約3分之2，估計最少為5.61億元人民幣。