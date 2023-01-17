羅兵咸辭任恒大系核數師

中國恒大（3333）、恒大物業（6666）及恒大汽車（708）宣布，羅兵咸永道會計師事務所應建議辭任公司核數師，自2023年1月16日起生效。

恒大系在公告中指出，由於羅兵咸就集團持續經營編製基礎及相關披露影響的評估，資產的減值評估要求額外的審計工作及程序，雙方對工作範圍及時間表未能達成一致，董事會認為，委聘另一家核數師在切實可行的情況下儘快推進 完成審核工作，符合公司及其持份者的最佳利益。因此，董事會建議羅兵咸辭任本公司核數師。

羅兵咸又於其致審核委員會及董事會的日期為2023年1月16日的辭任函中闡明，導致其辭去公司核數師職務的事項，包括未有收到該公司所要求聘請立第三方機構協助調查恒大及恒大汽車可能存在表外理財產品及其他表外負債和未披露的存款質押安排的情況的相關調查報告及資料，以及多項經營及財務方面的資料。

羅兵咸考慮到恒大董事會對其辭任核數師的建議，鑒於羅兵咸尚未獲取包括在辭任函中提及的重要事項在內的2021年審計所需的審計資料和證據，尚未能全面開展審計工作；針對上述若干重要事項，羅兵咸在獲得初步資料後亦可能需要執行進一步的審計工作。羅兵咸目前無法確定此等後續工作的範圍、也難以合理估計完成2021年審計工作所需的時間。因此，羅兵咸同意辭任核數師，並自2023年1月16日起生效。

恒大同時宣布，委任上會栢誠會計師事務所有限公司新核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止。