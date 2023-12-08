羅兵咸PwC要求「0 JOB」員工預支放明年大假，稱「鼓勵員工放鬆身心」。

此前本港四大會計師行（Big4）之一的德勤，據報有多個非審計部門的員工接獲通知，指須於指定期間放15天無薪假，否則或會遭到勸退。最新有本地傳媒報道，另一「Big4」羅兵咸永道（PwC）亦要求部分員工預支年假，稱「鼓勵員工放鬆身心」。

據了解，受影響的員工人數涉及約200至300人，主要為主管級以下職位。