羅兵咸PwC要求「0 JOB」員工預支放明年大假，稱「鼓勵員工放鬆身心」。

此前本港四大會計師行（Big4）之一的德勤，據報有多個非審計部門的員工接獲通知，指須於指定期間放15天無薪假，否則或會遭到勸退。最新有本地傳媒報道，另一「Big4」羅兵咸永道（PwC）亦要求部分員工預支年假，稱「鼓勵員工放鬆身心」。
據了解，受影響的員工人數涉及約200至300人，主要為主管級以下職位。
主管級別以下花紅或僅0.4至0.88個月
本地傳媒《香港01》引述羅兵咸永道內部員工消息報道，羅兵咸一眾管理層上月中旬召開特別會議，要求公司負責IPO及上市公司審計和鑒證的EG Department員工，需於今年年底前，放清所有年假及累積的OT假（加班假）；相關員工若在今年12月未獲分配任何工作，亦需於本月內預放2024年的年假。
報道又引述消息人士指，因今年經濟不景等原因，今年主管級別以下（SA Year3或以下）的員工花紅比例，已削至不足一個月，普遍只能按工作表現，發放到介乎0.4個月至0.88個月的花紅。
對於消息，羅兵咸永道發言人回應稱，要求員工在無工作時預支年假，是作為關心員工身心健康的承諾，為鼓勵員工在工作旺季來臨前，多花時間陪伴家人及朋友，放鬆身心。不論員工來自哪一個部門，均會確保員工的工作量適宜，且有足夠時間休息。