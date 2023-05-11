美上月通脹4.9% 連跌10個月 見兩年低

美國4月CPI進一步回落至按年升4.9%，較市場預期的升5%低。(資料圖片)

美國公布4月消費物價指數(CPI)進一步回落，按年升4.9%，市場預期升5%，與3月相若，並連續第10個月走低及見兩年低，倘由去年9月見9.1%的40年高位計，已回落4.2個百分點，亦走近聯儲局2%目標，按月則升0.4%，符預期，3月則揚0.1%。至於扣除食品及能源的核心通脹按年升5.5%，3月則增5.6%，按月揚0.4%，兩者均符預期。

下月不加息機率86%

數據公布後，利率期貨顯示，6月維持利率5厘至5.25厘的機會率高達85.8%，較一周前多8.7個百分點，加息0.25厘的機會率則減至14.2%。至於美元個別發展，歐元兌美元報1.1004，跌0.4%；英鎊兌美元報1.2679，升0.5%；美元兌日圓報134.42，減0.6%；美匯指數報101.34，走低0.3%。

英今議息 料上調0.25厘

另外，英倫銀行今日議息，市場預期將再加息0.25厘，指標利率升至4.5厘，創逾14年半新高，兼連續第12次加息。分析指，英國受食品及能源價高企推高通脹率，3月CPI仍高企10.1%，仍需藉加息以壓抑通脹，相信加息周期未完，下月仍會上調利率0.25厘。

據英國傳媒報道，英倫銀行9名委員中，其中兩名傾向加息半厘，其他則支持加息0.25厘，倘加幅達半厘，將支持英鎊走強，暫時阻力位為1.26。而英鎊兌美元今年以來暫累升約4.6%。