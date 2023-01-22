美世：香港強積金制度整合性領先亞洲

於美國上市的領先專業服務公司Marsh McLennan旗下分公司美世(Mercer)公布，全球退休金指數，就全球退休保障的制度和特色，分析各市場差異，並為全球退休保障生態圈提供全面評估。該指數向各市場的政策制定者、政府及退休金行業提供有價值的見解，並根據適當性、可持續性與整合性三個重要層面提供評估指標。指數顯示，香港的強積金制度在整合性方面領先亞洲，而適當性及可持續性方面亦比上年度有所改善。

美世財富及投資業務亞洲區董事總經理李子恩指，每個退休金制度都應該按照市場需要定期改善，為市場帶來轉變。香港再次在全球各制度下，展現其領先之處，並在全球44個市場中，排名第19位，深信透過制定政策確保強積金計劃下的成員能提取相關退休權益，香港的退休制度將再度強化。本港亦需要針對強積金作出相應調整，以迎合不同就業人士的需要，包括低收入人士、家庭、長者以及單身或已離婚的退休人士，為他們提供更具效益的退休投資回報。

美世認為今年將重點研究如何提升香港退休制度在全球的地位，並應開始進一步執行相關的社會責任。美世(香港)財富業務主管陳慧盈表示，踏入退休投資新時代，需要從政府轉型香港退休保障制度開始。制度上的改變不但改善了香港制度在全球的地位，更可增加投資金額，提升對可持續發展議題的關注。作為投資和資產配置者，需要為氣候變化及全球環境負責，投資在我們的社區投資，不但為僱員帶來更好的財務保障，更可改善身心靈健康。她又指，必須未雨綢繆，自律地為自己投資，盡早規劃及儲蓄，透過市場已有工具，規劃好退休的生活，維持正面思維。