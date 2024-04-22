美企季績｜科技七雄錄史上最大市值蒸發 5巨頭將放榜 成美股關鍵

美國聯儲局減息的預期一再推遲，令金融市場各類資產均見波瀾，當中美國納斯達克指數與標準普爾500指數連挫6個交易日，前者全周累瀉5.5%，連續4周報跌。俗稱「科技七雄」(Magnificent 7)的七大美股科技巨頭上周全共蒸發9,500億美元(約7.41萬億港元)，超越2022年1月創下單周失8,720億美元的紀錄，成為有史以來最大的市值蒸發。分析指，5科技巨頭將在本周公布季績，相信會成為美股能否止跌回穩的關鍵。

「科技七雄」中上周股價跌幅最急為特斯拉(Tesla)，全周累瀉14%；至於英偉達(Nvidia)市值失3千億美元最高，上周大跌13.6%亦為2022年9月初挫16.1%以來，逾兩年表現最差的一周，單計上周五則大跌10%，為2020年3月中單日挫18.5%後，逾4年來最大單日跌幅，單日市值失2,120億美元，為歷來最損失最慘重的一日。另外，蘋果公司、微軟及亞馬遜市值亦失逾千億美元。

至於納指上周五收報15,282點，單日大跌2.1%，累計6日共失7%；標指則報4,967點，全周失3.1%。

減息落空 分析憧憬盈利驅動股價

在「科技七雄」經歷慘痛的一周後，市場焦點旋即落在本周公布季績的特斯拉、Meta、Alphabet、微軟及亞馬遜身上。Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson認為，市場早前一直炒作減息，惟目前沒有任何數據支持相關行動，在利率情況不樂觀下，意味難以再支撐科技巨頭的高估值，因此接下來就必須由盈利增長來驅動股價。

市場目前預期特斯拉上季每股盈利0.51美元，營業收入223.4億美元，按年分別跌40%及4.2%。至於Alphabet及微軟每股盈利預測分別為1.51美元及2.82美元。