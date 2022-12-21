美佳音公布執董辭任兼向主席出售股份 今早升逾倍後短暫停牌

美佳音控股（6939）宣布，李國彰已辭任執行董事，即日起生效。李國彰亦已辭任美佳印（香港）的董事及美佳印控股（BVI）台灣分公司代表，即日起生效。

從事研究、設計、開發及銷售兼容打印機耗材芯片的美佳音，今早股價狂升最多曾彈1.3倍，高見1.36元，開市之後約1小時後才突然停牌，停牌前報0.98元，仍升63.3%，成交6,030萬元。美佳音中午公布有關董事及股權變動消息後，下午隨即復牌，升幅稍為收窄，最新報0.92元，升幅53.3%，暫時成交6,090萬元。

由於執行董事兼董事會主席鄭憲徽及李國彰於2019年訂立一致行動人士確認契據，二人承諾及確認自註冊成立日期起及，只要仍為集團各成員公司的董事及主要管理層成員，或直接或間接於任何相關公司的股本中持有權益，即為相關公司的一致行動人士。

在簽立終止契據前，鄭憲徽及李國彰有權於美佳音股東大會上行使超過三成投票權以及共同被視為公司的控股股東，而董事會獲李國彰告知，於2022年12月21日，他及旗下公司已轉讓約10%予鄭憲徽旗下GMTL，及約7.6%予兩名獨立第三方人士。

交易完成後，鄭憲徽透過GMTL於美佳音的權益由約19.27%增至29.27%。