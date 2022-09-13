美傳擴大晶片出口限制 涵蓋14納米以下晶片製造設備

路透引述消息人士表示，拜登政府計劃在10月擴大限制人工智能（AI）相關晶片及生產設備出口到中國。報道引述消息人士指出，美國商務部早前致函通知幾家美國科技企業，除非取得當局的銷售許可證，否則禁止向中國出口14納米以下晶片製程設備（製作晶片時使用的相關機械）。報道又稱，商務部擬把這些通知信所提及的相關規管及指示，納入新修訂的正式規定內。

報道引述消息人士說，商務部擬根據早前與科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）和應用材料（AMAT）等3家美國公司就出口限制的溝通發布新規定。據報，當局於今年較早時曾通知上述3家公司，除非取得商務部的銷售許可證，否則禁止向中國出口14納米以下晶片製程設備。商務部在上月亦曾致函指示晶片廠商輝達（Nvidia）和超微（AMD），要求兩家公司必須獲得許可，否則便要停止向中國出口數款AI計算晶片。消息稱，商務部將會把這些指示納入新規定之中。

消息人士說，新規定可能包括其他打擊中國的額外行動，限制內容或有變，不排除發布規定的時間較預期更遲。有消息人士更向路透社表示，這項新規定可能要求向中國出口裝有相關晶片的產品前，亦要先取得許可證。戴爾（Dell）、惠普企業（HP）等電腦伺服器製造商所生產的數據中心伺服器，便裝有禁止出口往中國的A100晶片。

美研將各項晶片相關規定納入法規

報道提到，商務部透過通知信要求個別企業遵從新規定的做法，可以繞過撰寫法規的程序，令措施快速執行，但效力僅限收到通知的企業；若把這些通知信中的指示轉化為規則，可擴闊覆蓋層面，令其他生產相類似技術的美國企業亦受到管制。

不過，報道引述一名高級商務部官員說，當局正研究有系統地納入一些在通知信中提到的規定，但未有披露當局的下一步行動。美國商務部拒絕就具體規定發表評論，重申正在採取全面措施並落實新舉措，以保護美國國家安全和外交政策利益，包括阻止中國獲得可用於軍事現代化的美國技術。