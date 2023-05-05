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財經
2023-05-05 12:25:00

美元定存2023｜三大行定期仍見4厘　 一行全城最高享4.9厘（5月5日更新）

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銀行美元定存，部分銀行亦續以高息吸客，圖為富邦銀行、滙豐銀行及大新銀行。(資料圖片)

【5月5日更新上商、東亞、大眾、恒生、星展利率】

目前多間銀行續以高息吸客，本報綜合多間銀行定存息率所見，現時仍以富邦的美元定期息率最高，高達4.9厘；亦有7間中小行亦有4厘以上；而三大行仍見4厘。此外，需注意最終條款，及以各家銀行公布為準。

在現時加息環境之下美元高企，想享有更高回報的話，亦可考慮直接將港元兌換成美元用作定存，而美元亦是其中一個熱門外幣定期選擇。

中銀香港：1萬新資金定存1年享4厘

中銀香港公布最新美元定存優惠，客戶以新資金經網上銀行或手機銀行，以1萬美元叙造美元定存，12個月存期可享4.厘、6個月可享3.8厘、3個月則可享3.7厘息率。

詳情：中銀香港

滙豐銀行：12個月定存最高享4厘

現時於滙豐銀行開立12個月美元定存，息率最高享4厘利率、6個月可享3.8厘、3個月則享3.7厘，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立12個月定存亦可享3.8%年利率、6個月可享3.6厘、3個月則享3.5厘。要注意上述起存額為2,000美元以上。

詳情：滙豐銀行

渣打銀行：12個月定存有4厘

三大發鈔行中的渣打銀行公布最新美元定存優惠，12個月美元定存息率由3.6厘上調至4厘、6個月則享3.8厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額2,000美元以上的特惠息率，注意優惠只限透過網上理財開立。

詳情：渣打銀行

銀行美元定存，部分銀行亦續以高息吸客，圖為恒生銀行及星展銀行。(資料圖片)

富邦銀行：全城最高 定存3、6、12個月享4.9厘

富邦銀行推出最新美元定存優惠，該行個人客戶經旗下手機應用程式，以合資格新資金開立美元定期存款，可享特優年利率，並將定存3、6、12個月的4.8厘，增至4.9厘；開立2或1個月美元定存，亦可享4.75厘或4.6厘年利率。該行定存年利率暫為全城最高。

現有資金及經分行開立美元定存，最高分別可享4.8及4.6厘年利率，詳情請參閱該行網站及到該行查詢。

詳情：富邦銀行

上海商業銀行：新資金優惠定存上調至4.55%

上海商業銀行提供新資金美元定期存款推廣優惠，客戶以最少1萬美元開立美元定存，可享以下優惠年利率。3、6、12個月優惠年利率由4.45%上調至；1個月年利率則為3.2%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。

詳情：上海商業銀行

東亞銀行：年利率下調至3.15%

東亞銀行指，由即日起，東亞顯卓理財戶口的指定客戶，申請以新資金辦理，開立6或12個月美元定期存款，年利率由4.55%下調至3.15%，詳情請參閱該行網站。 

詳情：東亞銀行

銀行美元定存，部分銀行亦續以高息吸客，圖為東亞銀行及渣打銀行。(資料圖片)

大新銀行：3個月定存高達3.8%

大新銀行公布該行最新美元定存優惠，客戶若存入港幣等值200萬或以上，叙造3個月美元定存，可享3.8厘年利率；其餘月份定存則分別由0.15厘至3.7厘不等。

若不足200萬及20萬港元以上的客戶，3至12個月存期可享分別3.2厘至3.6厘不等，詳情請參閱該行網站。。

詳情：大新銀行

招商永隆銀行：存款50萬美元或以上 3個月可享4.2%息率

招商永隆銀行稱，現於該行存款50萬美元或以上，開立3及6個月美元定存，可享4.2%年利率；開立9個月定存，亦可獲4%年利率。至於存款額不足50萬美元或以上，亦可享4.15%至4.2%的定存年利率，詳情請參閱該行網站。 

詳情：招商永隆銀行

工銀亞洲：大額定存12個月可高達4.1%

工銀亞洲表示，現時客戶透過網上銀行或手機銀行開立1個月至12個月美元定期存款，可享特惠年利率優惠，存款100萬美元或以上，定存3、6、12個月可享4.1%；1及2個月分別享1.8%及3.2%。定存其他金額的客戶，則分別可享2.6%至4%不等，詳情請參閱該行網站。 

詳情：工銀亞洲

銀行美元定存，部分銀行亦續以高息吸客，圖為中銀香港及上海商業銀行。(資料圖片)

大眾銀行：3、6、12個月年利率升至4.4厘

大眾銀行公布，於該行開立美元定存年利率再上調，3、6、12個月可享4.4厘年利率。至於開立1天至2個月美元定存，年利率分別由1.125厘至3.8厘不等。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。

詳情：大眾銀行

恒生銀行：優越私人理財享6個月3.99厘

恒生銀行指，其美元定期存款特優年利率已作更新，優越私人理財客戶於網上理財/分行/電話理財開立6個月美元定存，可享3.99厘年利率、3個月則享3.89年利率；優越理財/優進理財/綜合戶口客戶，開立3及6個月美元定存，則可享3.79厘至3.99厘年利率不等。要注意上述起存額為1萬美元以上。

詳情：恒生銀行

星展銀行：定存年利率上調至4.2%

星展銀行最新美元存款利率，以新資金存入最少6,000美元，於網上渠道叙造3、4、6、12個月定存，即可享4.2%年利率，此前僅4%；現有資金亦可享4.15%。

至於開立2個月或1個月定存，可享3.5%及3%年利率。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。

詳情：星展銀行

開立新戶口有何需要注意？

部分銀行開立戶口，或對叙造定期存款優惠有不同要求，例如只限指定客戶、需為新客戶或存入新資金等，需注意各家銀行公布條款。詳情按此

如何定義新資金？

「合資格新資金結餘」是指最新存款總結餘，每間銀行都有機會定義不同，需向銀行方面查詢。詳情按此

存款受金管局監管制度保障？

本地銀行存款均受金管局監管，即享有「香港存款保障計劃」，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，若銀行不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此

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