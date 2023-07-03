美元定存2023｜美元定期存款利率比較 多間銀行4厘以上 一行全城最高達5.1厘【7月5日更新】

美元定存/美元定期存款2023｜美國聯儲局儘管暫停加息，惟儲局官員對加息存意見分歧，使今年美國會否減息機會再現變數。目前多間銀行續以高息吸客，本報綜合多間銀行定存息率所見，現時以富邦的美元定期息率最高，高達5.1厘；三大行均見4厘；部分中小行加息吸金，其中大新仍見年利率至4.8厘以上。此外，需注意最終條款，及以各家銀行公布為準。 此外，在現時加息環境之下美元高企，想享有更高回報的話，亦可考慮直接將港元兌換成美元用作定存，而美元亦是其中一個熱門外幣定期選擇。 【7月5日更新】更新星展銀行美元定存資訊

美元定期存款在加息下有甚麼優勢？ 在加息環境下，美元定期存款有以下幾個優勢： 更高的收益率：隨着央行加息，銀行的貸款利率和存款利率都會上升，因此美元定期存款的利率也會隨之上升，帶來更高的收益率。 保證本金安全：美元定期存款是一種較為安全的投資方式，存款本金受到保險保護，即使銀行出現問題，你的本金也能得到保障。 防通脹：隨着加息，貨幣價值也會上升，通貨膨脹率可能會下降。持有美元定期存款可以抵禦通貨膨脹，定期利息可抵抗通貨膨脹率。 靈活性：美元定期存款通常具有不同的期限和利率選項，你可以根據自己的需求和投資計劃來選擇最適合自己的存款方式，這比賣出股票等高風險資產更有保障。 總之，在加息環境下，美元定期存款可以帶來更高的收益率和更好的保障本金的安全，同時也可以抵禦通貨膨脹的影響，是一種相對安全、收益穩定、靈活方便的投資方式。

滙豐銀行

各大銀行美元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的美元定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的美元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高美元定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 0.75 3.8 4 滙豐銀行 3.7 3.8 4 恒生銀行 4.1 4.1 1.1 中銀香港 3.7 3.8 4 富邦銀行 5.1 5.1 5.1 上海商業銀行 5.1 4.8 4.8 東亞銀行 4.95 4.75 4.6 招商永隆 4.5 4.8 4.8 工銀亞洲 4.6 4.6 4.6 大新銀行 4.8 4.5 4.1 大眾銀行 4.6 4.6 4.5 星展銀行 4.2 4.2 4.2