美元定存/美元定期存款｜在加息下有甚麼優勢？ 在加息環境下，美元定期存款有以下幾個優勢： 更高的收益率：隨着央行加息，銀行的貸款利率和存款利率都會上升，因此美元定期存款的利率也會隨之上升，帶來更高的收益率。 保證本金安全：美元定期存款是一種較為安全的投資方式，存款本金受到保險保護，即使銀行出現問題，你的本金也能得到保障。 防通脹：隨着加息，貨幣價值也會上升，通貨膨脹率可能會下降。持有美元定期存款可以抵禦通貨膨脹，定期利息可抵抗通貨膨脹率。 靈活性：美元定期存款通常具有不同的期限和利率選項，你可以根據自己的需求和投資計劃來選擇最適合自己的存款方式，這比賣出股票等高風險資產更有保障。 總之，在加息環境下，美元定期存款可以帶來更高的收益率和更好的保障本金的安全，同時也可以抵禦通貨膨脹的影響，是一種相對安全、收益穩定、靈活方便的投資方式。

美元定期存款利率2024｜美元定期存款利率比較 滙豐銀行 美元定期存款利率｜ 3、6個月最高享4厘 現時滙豐3、6個月美元定存，下調至4%；12個月美元定存，息率則享3.6厘利率，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立3、6及12個月定存亦可享3.3%至3.7%年利率、。要注意上述起存額為2,000美元以上。 詳情：滙豐銀行 中銀香港 美元定期存款利率｜ 1萬美元新資金定存3、6個月享3.8厘 中銀香港公布最新美元定存優惠，客戶以新資金經網上銀行或手機銀行，以1萬美元叙造美元定存，12個月存期可享3.5厘、6個月可享3.8厘、3個月則可享3.8厘息率。 詳情：中銀香港 渣打銀行 美元定期存款利率｜ 3、6個月美元定存為4.2厘 三大發鈔行中的渣打銀行公布最新美元定存優惠，12個月美元定存息率為3.9厘、3及6個月享4.2厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額2,000美元以上的特惠息率，注意優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行

富邦銀行 美元定期存款利率｜ 美元新資金定存1、2個月均享5.3厘 富邦銀行表示，所有個人客戶以美元新資金經「Fubon+手機應用程式」，以合資格3萬美元新資金開立美元定期存款，可享特優年利率。現時富邦銀行美元定存1至2個月均5.3厘；3個月為5.2厘；6及12個月為4.8或4.7厘。 詳情請參閱該行網站及到該行查詢。 詳情：富邦銀行 上海商業銀行 美元定期存款利率｜ 新資金定存3個月享4.9% 上海商業銀行提供新資金美元定期存款推廣優惠，由1月3日起，客戶於推廣期內以「全新資金」或「兌換資金」，開立3、6個月美元定期，可享優惠年利率4.9%或4.7%；12個美元定存享4.3%；1個月則享4.4%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 東亞銀行 美元定期存款利率｜ 年利率最高享4.9% 東亞銀行指，由即日起，東亞顯卓理財戶口的指定客戶，以新資金1,000元或以上（或其等值）開立美元定存，3個月可享4.9%；6或12個月美元定期存期，年利率分別為4.55%及4.25%。詳情請參閱該行網站。 詳情：東亞銀行

大新銀行 美元定期存款利率｜ 新VIP 3個月高達5.2% 大新銀行公布該行最新美元定存優惠，全新VIP客戶(每位合資格客戶只可享此優惠一次)存入等值港元10萬至50萬，3個月高達5.2%、6個月高達4.6%。 一般客戶存入等值港元200萬或以上的美元，3個月高達4.9%；6個月高達4.5%；VIP客戶則3個月達5%；6個月達4.6%。詳情請向該行查詢。 詳情：大新銀行 招商永隆銀行 美元定期存款利率｜ 存款50萬美元或以上 3個月可享4.6%息率 招商永隆銀行稱，現於該行存款50萬美元或以上，6個月美元定存，可享4.6%年利率；12個月享4.5%年利率；開立3個月定存，可獲4.6%年利率。 至於存款額不足50萬美元或以上，開立1至12個月定存亦可享4.1%至4.8%的定存年利率，詳情請參閱該行網站。 詳情：招商永隆銀行 工銀亞洲 美元定期存款利率｜ 大額美元定存3個月上調至5% 工銀亞洲表示，現時客戶透過網上銀行或手機銀行開立1個月至12個月美元定期存款，可享特惠年利率優惠，存款100萬美元或以上，定存3、6個月享5%或4.8%；12個月享4.6%；1及2個月分別享3.4%及4%。定存其他金額的客戶，則分別可享3%至4.7%不等，詳情請參閱該行網站。 詳情：工銀亞洲

大眾銀行 美元定期存款利率｜ 3個月年利率達4.9厘 大眾銀行公布，於該行開立美元定存年利率再上調，3個月可享4.9厘年利率；6個月享4.6厘；12個月享4.3厘；至於開立1天至2個月美元定存，年利率分別由1.125厘至4.3厘不等。請注意，外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險，若選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣，可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。 詳情：大眾銀行 恒生銀行 美元定期存款利率｜ 指定客戶 3 個月享4.4厘 恒生銀行指，其美元定期存款特優年利率已作更新，以1萬美元或以上網上開立定期存款優惠，1、3、6個月分別享5%、4.4%、4.2%。要注意上述起存額為1萬美元以上。 詳情：恒生銀行 星展 美元定期存款利率2024｜ 3個月 享4.6% 星展香港最新公布，所有客戶以新資金存入最少6,000美元，於網上渠道叙造3、4個月定存，即分別享4.6%及4.65年利率；6個月享4.55%；12個月則享4%。至於開立2個月或1個月定存，可享3%及3.5%年利率。要注意，條款受細則約束，優惠編號亦請參閱該行網站。 詳情：星展銀行

美元定期存款利率｜零存整付與定期存款有甚麼分別？ 零存整付是一種「月供存款」方式，客戶每個月存入指定金額的資金，到期時可以一次提取本金和利息。和「月供股票」一樣，零存整付的門檻較低，每月最低供款額可低至500元，適合資金較少的職場新人或學生，是開始投資理財的不錯選擇。 相反，普通的定期存款需要客戶一次性準備好一筆資金，才能存入銀行收取利息。然而，在存款期限和年利率相同的情況下，定期存款通常可以獲得更多的利息回報，回報率比零存整付高。詳情按此 美元定期存款利率｜零存整付和定期存款的利率有何不同？ 一般而言零存整付的利率相對較低，因為它是一種較為靈活的存款方式，且存款金額較少，銀行的風險也較低。而定期存款的利率通常會比零存整付高，因為存款人需要在存款期限內將資金全部存入銀行，且無法提前支取，因此銀行的風險也較高。此外，定期存款的利率也會隨存款期限的長短而有所不同，存款期限越長，利率通常也會越高。總體而言，零存整付和定期存款的利率都是由銀行根據市場情況和風險評估等因素來決定的，不同的存款方式和期限也會影響利率水平。詳情按此