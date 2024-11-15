美元強勢輾壓 日圓穿5算 人民幣弱 港股再跌387點

美元勢強直指107關，輾壓其他資產價格。港人熟悉的黃金、人民幣和日圓全面受壓；黃金失守2,600關後，昨日曾見2,541美元，每百日圓兌港元更跌穿5元關；離岸人民幣更跌到近7.26兌一美元。眾多有內地業務的上市公司恐盈利受壓，恒指昨日收市跌387點報19,435點；成交1,733億元。 恒指跌幅全面，下跌股份超過1,300隻；在連跌5日後，恒指共下跌1,518點。科指更從10月7日的高位5,451點下跌超過兩成，陷入所謂的「技術熊市」。 刺激措施未見效 內房股跌4至7% 中央周三公布3招救樓市措施，包括擴寬買樓契稅優惠等，但人民幣貶值影響資產價格，內房仍普遍下跌，跌幅達4至7%。

美國新內閣鷹派當道，對中國的關稅和種種「卡脖子」措施，恐怕陸續有來；本土晶片股受壓，華虹(1347)跌7.8%，中芯(981)也跌2.2%；金價大跌，金股受壓，紫金(2899)、山東黃金(1787)都跌超過3%。 比特幣衝9萬 ETF全線造好 比特幣衝上9萬美元，相關ETF造好;華夏比特幣(3042)升4.2%；南方比特幣(3066)彈高4.7%；三星比特幣(3135)升3.4%；博時比特幣(3008)則升3.9%；概念股美圖(1357)急升5.5%。 網易績後美國顯著造好 焦點股份方面，騰訊(700)業績勝預期，但仍微跌0.1%；網易(9999)收市後公布季績。Q3淨收入262億元，公司股東的淨利潤75億元；在美國造好，較港股高水4%。

打風不停市 上午成交逾800億 昨日是香港首次「打風不停市」，市場運作基本暢順。耀才行政總裁許繹彬指，客戶透過網上進行開戶、交易、提存款如常運作；他相信打風開市政策主要是為令香港與世界重要市場接軌。港股昨日上午成交814億，全日成交1,733億；與周三1,846億大致相若。