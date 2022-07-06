美元強勢｜歐元兌美元創20年新低 年底或見一算

受到歐洲經濟衰退風險增加，市場認為歐洲央行加息幅度將不如預期般進取，拖累歐元兌美元匯率跌至20年低位，並擔心歐元兌美元年底前會見一算。分析預期，歐元年底將跌至一算水平。彭博社預測，現時歐元到年底跌至與美元持平的機會率為60%，高於前一日預計的46%。

歐元一度下跌1.8%至1.0235美元，是2002年12月來最低水平；美匯指數則升穿106，創近20年高位。法國下調服務業PMI，市場擔心法國以致整個歐元區經濟亮起警示燈，市場縮減對歐洲央行今年加息幅度的預期，令美歐息差擴大。歐元匯價今年累計已跌超過9%。

有交易員向路透社表示，倫敦時段早盤出現大手買入美元引發了連鎖反應，歐元在跌破2017年低位后加速下跌，觸及1.0236美元。歐元兌瑞郎一度下跌0.9%至0.99257瑞郎，為2015年瑞士央行放棄瑞郎兌歐元上限以來的最低水平。縱使經濟和政治憂慮令英鎊同樣處於弱勢，英鎊兌美元再次跌破1.20美元，但而歐元兌英鎊仍要下跌。

有６成機會歐元兌美元年底跌至一算

野村外匯分析師Jordan Rochester預測，隨着天然氣價格進一步上升及環球經濟衰退風險升温，歐元匯價將繼續逼近1美元，甚至跌穿一算水平。瑞穗金融機構外匯銷售主管Neil Jones表示，歐元跌至與美元持平只是時間問題。滙豐歐洲外匯研究主管Dominic Bunning表示，歐元缺乏正面因素，料歐元今年將跌至與美元持平。他指出，其他央行以更快速度加息，歐洲央行堅持自己的立場，7月份只加息25個基點，要待9月再加快緊縮步伐，國債孳息率上升也很難提供支持。

市場預期，歐洲央行今個月底議息加息25個基點，啟動十年來的首個加息周期，而今年加息幅度將不到140個基點，低於近三周前預期的190多個基點。美國聯儲局3月以來已加息150個基點，市場預計7月有80%概率再加息75個基點。