美兩地區銀行「爆雷」　恐慌指數VIX飆升　銀行股單日蒸發逾1000億美元

美國地區銀行再陷危機，因為兩家美國銀行先後表示，向投資不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭受詐騙及壞賬問題，拖累銀行股價周四(16日)大跌，單日市值蒸發逾1,000億美元，市場避險情緒急遽升溫，VIX恐慌指數飆升至4月24日以來最高水平。

其中，齊昂銀行(Zions Bancorp)股價盤中暴跌15%，收挫13%，該公司披露其全資子公司聖地亞哥加州銀行與信託承銷的一筆貸款計提了5,000萬美元的減值費用。另外，阿萊恩斯西部聯盟銀行(Western Alliance Bancorp)亦表示曾向同一借款人提供貸款，股價盤中急跌13%，收挫10%。

受此衝擊，KBW地區銀行指數週四大跌3.6%，創今年4月10日以來最大單日跌幅。全美74家大型銀行單日市值蒸發逾1,000億美元。大型銀行跌幅相對溫和，摩根大通(JPM)收跌2.34%，美國銀行(BAC)下跌3.55%。

美股三大指數受拖累 盤中皆轉跌

地區銀行危機亦拖累美股大盤走勢。標普500指數早盤雖一度上揚，但在信貸詐騙問題曝光後漲幅全數回吐，盤中跌幅更擴大至1%，最終跌0.63%，收報6,629.07點；道瓊指數下跌301.07點，跌幅0.65%；納指亦下跌107.54點，跌幅0.47%，收報22,562.54點。

目前，齊昂銀行表示，已在加州提起訴訟，試圖追回相關貸款。訴訟顯示，加州銀行信托公司目前仍被兩只投資基金拖欠貸款。兩筆貸款於2016年至2017年發放，總額超過6,000萬美元，而相關虧損將體現在第三季度業績。