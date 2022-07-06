美匯創20年高 歐元未止瀉 下試1.026

市場憂慮歐洲經濟衰退增加，資金湧入美元及債市避險，美匯指數突破106關，一度高見106.24，漲1.1%，見20年以來最高。至於歐元愈跌愈有，兌美元曾瀉逾1.4%，曾報1.0281，為2002年12月以來最低，今年以來暫累瀉近一成。歐元兌瑞郎曾報0.99251，跌1%，為2015年以來低位。

美本月料再加息0.75厘

面對美國聯儲局已累計加息1.5厘，利率期貨顯示，本月加息0.75厘的機會率高達逾95%，較一日前多8.9個百分點，利率將進一步上調至2.25至2.5厘。分析相信歐洲央行或於本月加息0.25厘，並預期9月再加0.5厘，但貨幣市場顯示，歐洲今年加息幅度由3周前約190點子，減至140點子，美歐息差仍有一段距離，加劇歐元跌勢，分析料兌美元下一站見1.026。

根據標普全球(S&P Global)數據顯示，歐洲製造業採購經理指數，由5月的54.8跌至6月的52，雖然較初值有所上調，但仍然創下16個月最低水平。數據意味著歐元區第二季度整體經濟增長率可能放緩至約0.2%，而新訂單和就業等分項數據下降表明未來幾個月的情況會更糟。

澳利率上調半厘 至1.35厘

另外，澳洲央行昨議息加息0.5厘，至1.35厘，符合預期，連續兩個月均調高利率0.5厘；澳元兌美元挫1.3%，曾報0.6777，逼近一年低位0.6764；另外，南韓6月通脹按年升6%，為24年高位，料央行下周大手加息0.5厘。