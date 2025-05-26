美匯指數再下試99關 金價又攀升 憧憬見3800美元

美國總統特朗普上周五(23日)再次發出關稅威脅，表示與歐盟貿易談判陷入僵局，建議對歐盟徵收50%的關稅，並於6月1日起實施，此舉再度加劇國際貿易緊張關係。受消息拖累，美匯指數再跌穿100大關回落至99.1。同時，金價亦因避險需求激增而持續走高，有分析認為黃金價格或會升穿每安士3,800美元。
面對特朗普政府新一輪關稅威脅，美股上周五低開低走，道指最終低收256點或0.6%，報41,603點；標普500指數低收39點或0.7%，報5,802點；納指低收188點或1%，報18,737點。隨著美國通過巨額稅收法案，市場憂慮美國財赤持續擴大，加上20年美債拍賣反應差過預期，美匯指數上周跌至99.1，再下試99水平。
金價有望衝3800美元
面對貿易緊張局勢再度升級，投資者紛紛轉向黃金避險，從而推升金價。當中，現貨黃金上漲1.9%，至每安士3,357美元，全周累升半成，觸及兩周多來的最高位。而6月份交割的黃金期貨上周結算價則上漲2.1%，至每安士3,365.8美元。
外媒引述RJO期貨分析員Daniel Pavilonis表示，地緣局勢升溫、經濟成長面臨不穩定，黃金的避險魅力因而獲得大幅上升。他估計，金價有望持續上漲，如果能夠突破每安士3,500美元的關口，「那就有望一舉衝破每安士3,800美元。」
港股ADR預計低開126點
港股上周升1.1%或256點，連升6周，累升2,687點或12.8%，收報23,601點。惟港股美國預託證券(ADR)普遍較本港收市下跌，綜合主要藍籌ADR上周五表現，相當於恒指今日低開126點。其中，將於今日公布首季業績的美團(3690)，其ADR折合收市報135.37元，較本港收市價低1.53元或1.11%。