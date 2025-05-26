美匯指數再下試99關 金價又攀升 憧憬見3800美元

美國總統特朗普上周五(23日)再次發出關稅威脅，表示與歐盟貿易談判陷入僵局，建議對歐盟徵收50%的關稅，並於6月1日起實施，此舉再度加劇國際貿易緊張關係。受消息拖累，美匯指數再跌穿100大關回落至99.1。同時，金價亦因避險需求激增而持續走高，有分析認為黃金價格或會升穿每安士3,800美元。

面對特朗普政府新一輪關稅威脅，美股上周五低開低走，道指最終低收256點或0.6%，報41,603點；標普500指數低收39點或0.7%，報5,802點；納指低收188點或1%，報18,737點。隨著美國通過巨額稅收法案，市場憂慮美國財赤持續擴大，加上20年美債拍賣反應差過預期，美匯指數上周跌至99.1，再下試99水平。