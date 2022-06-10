美匯指數連升兩日 歐央行7月開始加息 歐元偏軟

歐洲中央銀行表明於7月開始加息，並暗示9月會繼續加息，歐元偏軟，美匯指數連升兩天，升穿103的水平。歐元兌美元在歐洲央行舉行貨幣政策會議後下跌，在紐約尾市跌近0.9%，報1.062美元。

歐洲央行召開貨幣政策會議，會後聲明確認下月將會結束資產購買計劃，以遏抑高通脹，並打算在7月的貨幣政策會議上加息25基點，將是11年來首度加息。

歐洲央行行長拉加德在新聞發布會上表示，若9月時預測中期通脹前景繼續惡化，加息幅度可能超過25基點。她表示，在開始收緊貨幣政策之際，歐洲央行將在必要時部署新工具，以避免歐元區政府債券市場出現分裂，但傳統的工具，即以漸進式加息作為開始是很好的做法。

歐洲央行下調今年歐元區經濟增長預測至 2.8%

她指出，歐元區通脹壓力已經擴大，並且處於不可接受的高位。近期的經濟活動將受到高昂的能源成本所抑制，並指出烏克蘭衝突與疫情使供應鏈瓶頸更加嚴重。全球能源價格短期內將保持高位，能源成本將在短期內抑制經濟活動，烏克蘭衝突對經濟增長構成重大下行風險，而通脹預期高於目標的初步跡象值得關注。