美匯登頂｜人幣未跌夠 港元觸弱方 恒指有二次探底之虞

五│月│窮│開

港股連跌3個月後，「五窮月」起步低走，上周累挫5.2%或1,088點，報20,001點，為近兩個月表現最差的一周。新冠肺炎疫情及俄烏局勢持續之際，在美國聯儲局大幅加息半厘後，美匯指數登上20年高峰，人民幣昨續挫，離岸價恐下試6.8關，港匯昨晚更數度觸及7.85的弱方兌換保證。走資風險再升溫下，市場普遍認為上周險守二萬關的恒生指數，非但二萬關難保，更有可能再一次下試今年低位18,235點。

內地股市昨如常交易，上證綜合指數報微升2點或0.1%，報3,004點，險守3千關；深圳成分指數報10,765點，走低44或0.4%；創業板指數則挫16點或0.8%，報2,228點。滬深兩市成交額合共6,714億元人民幣。截至本港時間昨晚8時半，新加坡交易、俗稱「黑期」的恒指即月期貨報19,494點，較現貨低水507點，率先失二萬大關。

美匯升破104 人幣曾挫1%

另外，美匯指數突破104關，高見104.19，再創20年高，拖累中港匯市進一步向下。在岸價及離岸價續見2020年11月以來低位，人民幣兌一美元在岸價曾低見6.731，即按日曾瀉近1%；離岸價最低曾報6.7776，亦最多挫近1%。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤對內地傳媒指，預計人民幣匯率將進一步貶值，指人民幣過去15個月顯著升值、且基本面因素有所轉弱，預計將進一步貶值至兌一美元見6.9。

港匯多次觸7.85 恐明顯走資

另外，港匯繼上周五後，昨在下午5時半後再多次觸及7.85的弱方兌換保證，最低見7.8503，為3年來最弱，不排除金管局隨時會出手承接港元沽盤。目前港銀行體系結餘約3,300億元，有分析估計今年底結餘或僅餘約千億元，意味有逾2千億元資金會流走，且由於未來兩個月聯儲局估計會分別加息半厘，套息活動或更趨活躍及集中，因此估計大部分資金或在未來3個月內便撤離。

大市方面，恒指倘跟隨外圍變化，今日開市即恐失守上月低位19,723點，倘乏力支撐，以技術走勢看下一站要數今年低位18,235點，即有二次探底之虞。按輪證發行商數據顯示，牛證街貨比例佔高，有約67%，收回重倉區處19,600點水平，涉5.74億份。

上月內地出口增速 近兩年最慢

另外，內地昨公布上月以美元計價出口總值2,736.2億美元，按年增長3.9%，較市場預期升2.7%為佳，但卻創下2020年6月以來近兩年最慢增速，按月則跌0.9%，較3月按年增長14.7%顯著放緩；進口總值2,225億美元，按年持平，優於預期跌3%；貿易順差511.2億美元。分析料，在供應鏈受阻下，本月出口增長會繼續疲軟。