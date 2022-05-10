美匯登頂｜美金持續強勢升至近20年新高　Bitcoin跌14.93％

由於世界經濟增長放援、烏克蘭戰事未停、加上對美聯儲局打擊高通脹能力的擔憂，令投資人紛紛退出股出等因素影響，美元於周一（9日）創下20年新高。而加密貨幣表現則欠佳，其中比特幣跌超過14％。

因為美國國債收益率攀升，並預期美聯儲將積極地試圖抑制通脹，美元已經連續五周上升。

人民幣則持續其跌勢，曾一度失守6.73，並跌594點，最新則報6.7310618。

港元方面，上周五（6日）曾觸及7.85港元弱方，雖然在周一未有再次觸及7.85，但最新報仍低見7.8497578。

美元指數在觸及104.19，即2002年12月以來的最高水準後下跌0.135%，報103.630，歐元上漲0.15%，報1.0567美元。

日元兌美元升0.24%，報每美元130.28元；英鎊最後交易價格為1.2343美元，當日上漲0.05%。