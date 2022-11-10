美國中期選舉｜共和黨未如預期大勝兼加密貨幣災情　美股重挫646點

美國中期選舉共和黨未如預期大勝，加上幣安（Binance）拯救同業FTX的交易告吹引發加密貨幣遭拋售，美股全線下滑，美國三大指數低收2% 或以上。

科技權重股表現低迷，蘋果公司（Apple）與亞馬遜（Amazon）股價分別重挫3.3%、4.3%。全球首富馬斯克（Elon Musk）收購社群媒體Twitter後傳聞再賣電動車大廠特斯拉（Tesla）近40億美元持股，Tesla股價跌幅近7.2%。

加密幣災情波及相關增長股

迪士尼（Disney）被Disney+等串流事業虧損拖累，上季營收與獲利不如市場預期，股價跌逾13.1%，表現在道瓊指數30檔成分股中吊車尾。至於宣布將裁員逾1.1萬人的Facebook母公司Meta，股價造好，上升5.2%。

美國中期選舉開票結果陸續出爐，結果未如選前外界預料出現共和黨大勝的「紅潮」。共和黨有望以些微優勢重新掌控聯邦眾議院，但參議院選情膠著，掌控權落入誰手可能要到12月才能揭曉，這也顯示美國「分治政府」（共和黨掌國會、民主黨掌白宮）幾成定局，總統拜登施政勢必遭受制肘，若選舉共和黨能在眾議院阻擋民主黨可能提出的加稅方案，美國總統拜登政府未來兩年政策不致有重大變化。

民主共和分掌白宮國會 股市表現較佳

外媒報道，歷史經驗顯示，在民主黨掌控白宮、共和黨掌控國會時，股市表現較佳，一些投資人歸因於政治僵局導致政策無法大幅變動，消弭一些不確定性。RBC資本市場公司分析1932年來的數據，在兩黨分治國會情況下，標普500指數年報酬率為14%，在民主黨總統當政、共和黨控制國會下，股市報酬率為13%。相較下，民主黨同時掌握白宮和國會，報酬率10%。