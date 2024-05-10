美國今年首季成德國最大貿易夥伴　中國8年頭銜受地緣政治衝擊

根據德國統計局官方數據，在今年第一季度（Q1），美國的貿易額超過中國，取而代之成為德國最重要的貿易夥伴。

德國聯邦統計局屬於德國聯邦內政部，負責收集、處理、發表和分析的統計資訊，內容包括經濟、社會與環境等議題，根據最新資料數據，在2024年1月至3月，德國與美國的貿易額（出口加上進口）總計630億歐元（約5,305億港元），與中國的貿易額則略低於600億歐元（約5,052億港元）。

中國不斷向生產鏈頂端邁進

中國自2016至2023年，已經連續8年成為德國最大貿易夥伴，在2023年的貿易額達2,530億歐元（約2.13萬億港元），儘管只比美國領先數億歐元，但還是佔據榜首。

德國商業銀行經濟學家斯塔默（Vincent Stamer）解釋，由於美國2024第一季經濟成長強勁，加上德國對美國的出口增加，對中國的出口和進口均下降，才會讓美國反超，此外，由於中國不斷地向生產鏈頂端邁進，能夠自己生產更多商品，所以減少了從德國的進口。