美國停加息將引來更大危機？

我們的貨幣發展歷經了很長的時間，自從古代開始一直使用銀本位，之後轉向金本位，再到現在的美元本位。美元本位的歷史可以追溯到二戰結束時期。在此期間，美國已成為全球經濟和軍事領導者，並且美國政府和企業在國際上的影響力與日俱增，這開始了美元成為全球貿易和金融交易中的主導貨幣的歷程。美國政府和企業為了鞏固其經濟和政治地位，不斷推廣美元在國際貿易和金融交易中的角色。隨著時間的推移，美元在全球貿易和金融交易中的地位逐漸增強，進一步強化了美國的影響力和地位。這些變化也影響了其他國家，其中一些國家選擇依賴美元，而其他國家則開始尋找其他貨幣作為交易媒介。

1970年代的教訓

但是，目前不少人希望美國不加息，甚至降息，但他們沒有深入了解利率政策的影響，它對經濟的傷害是不可忽視的。當然，從週期的角度來看，美元的地位在不久的將來可能會逐漸下滑。在這裡，我們需要提醒的是，美國加息仍然太慢，這是因為上一輪大規模通脹持續了15年，主要是由於1960年代財政赤字和大規模貨幣寬鬆導致的，還有石油危機、糧食短缺等因素的共同作用。可以看出，美國大規模通脹是分期進行的，而不是一次性爆發的。

具體來說，1970年，美國通脹率已經飆升至5.84%，而1971-1972年略有回落，但仍高達3.27%。從1973年開始，大規模通脹再次爆發，當年的通脹率高達6.16%。隨後，1974年通脹率飆升至11.03%，1975年也高達9.2%。然而，1976年-1978年通脹有所回落，1979年惡性通脹再次來襲，當年通脹率達到11.22%，1980年更是高達13.58%。因此，我們需要認真考慮利率政策的影響，以避免出現經濟困境。

如果通貨膨脹失控

但是一旦通貨膨脹失控的情況，惡果將不可收拾。它通常是由於貨幣供應過度和政府支出過度引起的。當貨幣供應過度時，貨幣價值下降，物價上漲，進而導致企業和消費者的支出減少。如果政府繼續增加支出，將進一步刺激物價上漲，導致惡性通貨膨脹。這會對經濟和社會產生嚴重影響，例如貨幣貶值，投資減少，生產力下降，失業率上升等。例如，在二十世紀初，德國發生了嚴重的惡性通貨膨脹，導致人民的財產一夜之間變得一文不值，最終導致了走到極端。而今天阿根廷2月通脹年率超過100%，這將是一條死線，一旦再上升就可能走上失控。

很多人說2008年是黑天鵝，而小龍在上一年本欄提到，因為美國大加息的情況下，未來2023年-2025年會出現金融危機。而這去一周多間銀行破產，及「瑞信（CreditSuisse）」近日陷入倒閉危機，由於擔憂會引發金融風暴都引證了小龍的擔心。

總結

一旦通貨膨脹失控，將會引發滯脹與惡性通貨膨脹，這比金融危機更大的災難。但是回想2008年金融海嘯，2007年2月，滙豐銀行宣佈北美住房貸款按揭業務遭受巨額損失既同時，當年大家仍然在沉醉在股票市場。其實黑天鵝不是不知，而是無知及不信。如果2023年金融危機發生，我一定開心到飛起。可惜今次不是這樣簡單，亦不是Cash is King可以化危為機。庚子年開了的局，世界將要面對業力的洗牌。這在周期上是非常清晰，所以唯有學習周期預先做好準備才是上上之策。

作者：江恩小龍劉君明

江恩理論及經濟周期專家，曾到中港台三地演講及出版多本技術分析書。目前在證券公司專注於債券，股票及投資帳戶組合管理。 網站: https://ericresearch.org

原文刊登於 HK MoneyClub