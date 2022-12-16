美國再將36內地企業列實體清單 藥明生物等多間企業被移除

美國再將36內地企業列實體清單，不過包括藥明生物在內的多間企業被移除。（資料圖片）

美國商務部宣布擴大對中國高科技出口禁令，將長江存儲科技公司（YMTC）等36家中國企業列入俗稱貿易黑名單的「實體清單」（Entity List），除非取得美國商務部許可，否則這些公司將無法向美國供應商採購特定產品及技術。美國商務部同時宣布將25家中國企業從「未經核實」名單剔除，意味着這批企業從美國企業採購時毋須再經額外審查。

美國商務部表示，由於中國政府願意配合美國實地檢查，美國商務部將藥明生物（2269）和其他25間中國公司和9間俄羅斯公司從「未經核實」實體名單中移除。報道分析，有關決定顯示中美在陷入激烈貿易和技術戰的同時，一定程度展開合作。不過移出名單並不表示中美關係進一步解凍。

這次被加入實體清單的中國企業，包括長江存儲及上海微電子裝備在內的36間中國企業，35間為內地企業，其餘1間為內地企業在日本的子公司。

有關決定顯示中美一定程度展開合作

美國商務部說，長江存儲疑銷售晶片給華為和海康威視等被美國列入黑名單陸企，因此被列入名單。長江存儲是集晶片設計、工藝研發、生產及測試、銷售服務於一體的半導體存儲器企業，是內地最大半導體製造商，生產用於智慧手機和其他計算設備的晶片，與三星電子等公司有競爭關係。

商務部又擴大「外國直接產品規則」的範圍，將規則應用於21個實體上，意味非美國的公司將被禁止把包含特定數量的美國技術產品，出口予中國企業。負責出口管制的商務部高級官員Alan Estevez批評，中國利用人工智能、先進計算和其他強大的商用技術，來進行軍事現代化和侵犯人權。

北京外交部發言人汪文斌表示：「我們敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業採歧視性、不公平做法，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將繼續維護中國企業正當合法權益」。