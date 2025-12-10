美國初創公司Tiiny AI發布全球最小個人AI超級電腦 獲健力士世界紀錄認證

美國硬科技AI初創公司TiinyAIInc.(www.tiiny.ai)今日正式發布全球最小的個人AI超級電腦TiinyAIPocketLab，並獲健力士世界紀錄認證為「全球最小迷你電腦」(可本地運行千億級大語言模型)。

在AI超算史上，該產品亦創下先例，成為全球首個可於口袋級設備上運行高達1200億參數(120B)大語言模型的設備，全程毋須依賴雲端、伺服器或高端GPU。此外，TiinyAIPocketLab的整機功耗僅需65W，遠低於傳統GPU系統，在能源使用及碳排放表現上均更具可持續性，為大型模型運算帶來新的綠色方案。

TiinyAIGTM總監SamarBhoj表示，雖然雲端AI確實帶來了技術突破，但同時亦伴隨依賴性、脆弱性與可持續性等挑戰。公司相信，智能不應只存在於數據中心，而應回到每一位使用者身上。TiinyAIPocketLab的推出，是推動先進AI走向真正普及化、私密化、個人化的重要一步。