美國制裁｜盈富第三季易帥 恒生投資中選 將降管理費

盈富基金(2800)宣布，恒生銀行(011)旗下全資附屬公司恒生投資管理取代美國道富銀行，獲選為盈富基金新經理人。盈富基金監督委員會認為，恒生投資中選是考慮到香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模；最新市場發展和盈富基金的未來發展；以及管理費等因素。信託人支持監督委員會決定。

恒生投資已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合競爭條款，預計交接安排待取得監管批准後，將於今年第三季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。

盈富指，新經理人、現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。盈富基金的投資目標不會因新經理人而改變，而現任經理人會於新經理人接任時才離任，確保盈富基金不會在沒有經理人情況下運作。

管理費首 3 年減幅約三成

恒生投資成為新經理人後，管理費將從現時每年0.025%至0.05%的分級管理費，下調至每年0.015%至0.045%。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首3年的實質管理費將下調至每年0.022%，減幅約31%。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%，減幅約為40%。盈富基金信託人費用亦會於新管理費生效時同時下調至新實質管理費的同一水平。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，深感榮幸恒生投資獲委以管理盈富基金的重任，一如盈富基金，恒生和恒生投資均植根香港，今次獲選進一步加強恒生為香港提供頂尖財富管理服務的涵蓋範圍。

前美國總統特朗普在2020年11月簽署行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，令追蹤恒生指數的盈富去年8月公布不再適合美國人士投資。以美國為總部道富曾被質疑不適合成為盈富經理人。