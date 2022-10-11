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財經
2022-10-11 08:58:11

美國加強對華晶片輸出限制 納指創逾兩年新低

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美國加強對華晶片輸出管制 納指創逾兩年新低

美國加強對華晶片及相關設備輸出管制，拖累晶片股捱沽，納斯達克指數創逾兩年新低。（資料圖片）

市場憂慮美國聯儲局持續大幅加息，加上市場觀望即將公布的美國9月通脹數據及企業業績，美股連續第四個交易日下跌，道瓊斯工業平均指數下跌93.940.32%，至29,202點，標準普爾500指數下跌27點或0.75%，至3,612點。

美國對出口往中國的晶片及相關技術的管制加辣，資金繼續流出晶片股，拖累納斯達克綜合指數下跌110點或1.04%，收報10,542點，創20207月以來的新低。晶片成份股高通（Qualcomm）跌超過5%、輝達（Nvidia）跌逾3%、美光科技（Micron）跌2.9%、超微半導體（AMD）跌逾1%。其他科技股亦要跌，微軟（Microsoft）跌2.1%Google母公司Alphabet跌逾1%

經過昨夜一跌，納指今年以來已累積下跌超過32%，標指亦跌逾24%。高股值股份，包括科技股面對資金成本上升的影響最大。

納指今年已跌逾32%

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，經濟放緩的速度可能比預期快，市場已經感受到美國貨幣緊縮的政策，不過加息的全面影響，在幾個月內看不出明顯影響。芝加哥聯邦儲備銀行總裁（Charles Evans）支持央行加息降通脹，他相信這樣能避免經濟衰退。

此外，投資者在美國第三季度財報季公布之前，持謹慎態度觀望，本周公布業績的摩根大通、摩根士丹利、花旗及富國銀行股價偏軟。

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