美國加強晶片出口限制 或釀全球科技業海嘯級衝擊

美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，包括禁止向中國出口多款用於人工智能及超級電腦的晶片，以及禁止美國公民或機構與中國晶片生產商合作，除非取得特別批准。

英國《金融時報》分析指出，美國政府對中國實施新的晶片出口管制，將在全球半導體及相關產業引發海嘯級的衝擊。報道引述業界指出，中國企業可能被打回「石器時代」，原來使用美國硬件進行人工智能運算的發展，會先受到沉重影響，但最終會令減慢中國及美國的創新發展。業界憂慮，內地廠商可能更加積極「逆向工程」以達成技術獨立，促使華府更積極管制出口，陷入惡性循環。

根據最新公布的限制措施，凡是使用美國科技、應用於相關技術的，必須先獲得出口許口證，才能銷往中國，且取得的條件相當嚴苛。此外，華府禁止美國公民或機構與中國晶片生產商合作，除非取得特別批准；同時嚴格限制對中國出口晶片製造工具，以及中國可能用來自行研發生產設備的科技。

《金融時報》指出，新管制措施，將打擊主流製造廠商及尖端晶片生產者。美國銀行分析，設備出口管制將影響過去4、5年所設計的邏輯晶片，以及2017年之後設計的DRAM晶片。報道指出，由於內地半導體市場約佔全球終端用戶需求的4分之1，因此外國供應商也將受創。例如美國應用材料公司去年33%的營收來自中國，科林研發公司（Lam Research）的營收比率也達到31%。遭到美國特別針對中國最大記憶晶片廠商長江存儲公司（YMTC），便是科林研發的重要客戶。

業界：美國公民或機構限制是更強的重磅炸彈

報道引述顧問公司Albright Stonebridge中國與科技專家Paul Triolo表示，「新法規對半導體及相關產業帶來海嘯級的衝擊，將會造成許多輸家」，一些使用美國硬體研發AI算法的中國企業將受創最重，包括自駕車與物流領域、醫療造影、以及用AI研究藥物發現與氣候變遷模擬等機構，「全面性衝擊要經過一段時間才會明朗，但至少將會延緩中、美兩國的創新活動，最終美國消費者與企業將付出數以億計、甚至以10億計美元的代價」。