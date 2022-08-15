美國加強4項多邊出口管制 涵蓋先進半導體軟件等

美國商務部產業與安全局公布，於上周五起將加強4項多邊出口管制，包含先進半導體軟件及燃氣輪機相關的技術等入列。

根據美商務部新聞稿，此次限制先進半導體GAAFET技術整合相關軟件ECAD軟體，ECAD廣泛用於軍工航太PCB設計，至於GAAFET 技術是擴展到3納米乃至更先進節點，可實現更快、更節能、更耐輻射的電路設計並推進許多商業和軍事應用，包括國防和通訊衛星。

負責工業和安全事務的美國商務部副部長Alan Estevez表示，科技進步令半導體和發動機等技術能夠更快、更有效和長久，且能夠在更惡劣的條件下運行，這在商業和軍事方面都可能改變遊戲規則；當了解到風險和利益，並與該國的國際夥伴一致行動，將可以確保共同的安全目標得到實現。

美國總統拜登上周正式簽署晶片與科學法案，包括向美國半導體產業提供520億美元的政府補助，以及約2,000億美元用於新製造計劃和科學研究。該法案規定，接受補貼的企業，除了28納米製程或以上的晶片，10年內不得在中國、俄羅斯、伊朗等地擴大投資先進製程晶圓生產。限縮了受補貼企業的擴張。

美上周簽署法案包括向美半導體產業提供補貼

內地經濟日報發表題為美國晶片法案攔不住「中國芯」，當中指出全球晶片企業普遍採用跨國合作方式降低生產成本，國際競爭已跟經濟利益深度綁定，現在美國想將晶片生產強行拉回美國，並排斥中國這個全球最大晶片市場，屬於逆勢而為，必將遭遇重重困難。

文章提到，全球晶片產能向亞洲高度集中，是因為亞洲生產成本低，而在美國建晶片代工廠，電力、水源、基建及人力等成本均較高；美國晶片法案向相關企業提供25%的投資稅負抵免優惠，但對於所增加的成本而言，相關稅負優惠是得不償失。同時，中國晶片的前景值得看好，因在全球疫情和地緣政治雙重衝擊下，全球晶片產業正迎來結構調整期，是中國升級突破的重要機遇；中國具備龐大的市場規模、友好的招商環境、全球最大的工程師隊伍及成熟的工業水準等，在經濟全球化中不可替代。