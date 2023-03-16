美國加息持續，歐債危機會再來嗎？

最近，德國10年期國債收益率再次上漲，甚至突破了去年12月份的高點，達到了2.644%（這比2月初的2%高了許多）。這是自2011年7月以來的最高值。與此同時，2年期國債收益率也上漲至3.1%，這是自2008年以來的最高點。而10年期國債收益率也達到了4.44%，逐步逼近去年的新高位置。而小龍之前提及，美債息會上升至6%，而這鮑威爾近日私講話已經引證。

這些資料表明，國債市場正在經歷劇烈的變化，這種情況可能對債務負擔沉重的歐洲帶來麻煩，而歐洲的情況已經非常嚴峻。除了財務影響之外，債券價格的下降可能會對經濟和社會產生更廣泛的影響，因為歐盟的穩定已經受到質疑。葡萄牙、愛爾蘭、希臘、西班牙等歐元區國家在2010年代初經歷了歐債危機，並且在該危機後仍然面臨著債務壓力。特別是，這些國家的債務壓力似乎比上一次嚴重得多，義大利的情況尤其引人注目。義大利的債務占國內生產總值的比例高達130%，是歐盟國家中最高的之一，這使得義大利面臨著長期的財政風險。義大利從上一次歐債危機中挺過來了，主要靠歐洲央行大規模QE印錢來購買其國債，讓債務得以延展。但德國在實質性削減債務，而義大利則增加債務。按照《穩定與增長公約》，政府負債率不能超過60%，義大利一直高高在上、遙遙領先歐洲五國，疫情之前已經飆升到130%，是規定的2倍多。疫情之後，更是直接飆升至150%以上。

葡萄牙、愛爾蘭、希臘、西班牙的2021年政府債務率分別為127%、56%、193%、118%，而2009年分別為75.6%、61.8%、109%、53.3%。歐豚5國裡面僅有經濟體量最小的愛爾蘭小幅削減了政府債務，而其他4國債務水準持續攀升，高的令人咋舌。上一次歐債危機，是從周邊經濟實力很弱、債務壓力大的希臘開始的，並逐步蔓延至西班牙、愛爾蘭、葡萄牙等國，並進一步威脅至核心經濟強國。

與此同時，美國經濟也面臨著一些挑戰。2022年12月，美國M2貨幣供應量年增率減少1.4%，這是自1960年有記錄以來，首次出現年增率減少跡象。去年聯邦儲備委員會自6月起啟動縮減資產負債表，到9月起，每月將以縮減950億美元為上限，自9月15日以來，至10月19日的5星期，累計縮減887.61億美元，單計10月至今已縮減510.58億美元。這一舉措旨在縮減聯邦儲備委員會持有的債券和其他資產，從而縮小聯邦儲備委員會的資產負債表規模。這也是為了防止通脹和金融風險的發生。然而，這也可能會導致美國經濟增長放緩，因為更少的資金流入市場。

此外，最近香港也出現了一些經濟變化。很多人認為，香港通關及放寬口罩令會令到香港經濟變得更好。然而，這一做法實際上在週邊很多地方已經推行了半年至一年以上。當然短期刺激一定有，但是目前我們要擔心的是週邊突然的經濟轉差。