美國加息｜一個月HIBOR再創新高 長息繼續上升

美國加息4分3厘後，香港中長期同業拆息繼續向上，適用於銀行同業拆息按揭(H按)的1個月拆息升至0.58435厘，較昨日再升6個基點，連升8日，創逾兩年新高。

六個月同業拆息突破2厘，報2.00054，一年期息率上升挨近3厘，報2.91875厘。三個月拆息報1.17524厘。至於隔夜拆息回落，跌至0.10298厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，自美國3月開展加息期後，港元拆息受影響而逐步上調，速度及幅度溫和。但近日港美息差一度拉闊至近1厘，再次引發套息交易及金管局被動入市。而在美息上升、銀行結餘減少及季節性因素影響下，與樓按相關的1個月拆息升至0.58厘，市場按息亦由5月的約1.5厘，升至現時的1.88厘，加幅0.38厘。以30年還款期、每100萬元按揭額計，每月供款增加約185元。

王美鳳預計，美國今次加息後，1個月拆息將升至0.8厘附近，市場按息短期升向2厘水平。她預料，隨著美國年內持續加息，下半年1個月拆息將逐步升穿1.2厘，屆時H按息率將觸及封頂息率，亦即2.5厘。當1個月拆息升至1.5厘以上，銀行才有較大壓力上調最優惠利率。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，隨着港美息差擴闊，港元將較頻繁觸及弱方兌換水平，未來銀行結餘將進一步下降，拆息亦會隨之上升，或將加速銀行上調P時間表。