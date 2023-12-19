美國加息｜三儲局官員開口淡化減息預期　一文整合官員發言 (持續更新)

至於美國財長耶倫日前出席北卡羅萊納洲一個活動時表示，美國經濟不需要再大幅收緊貨幣政策，即不需再加息，經濟亦有望實現軟著陸。

近日以巴衝突造成地緣政治緊張，局勢加劇或加劇股市進一步波動，市場憂慮持續通脹及利率上升。早前聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。

美國加息｜古爾斯比：很意外市場對點陣圖的反應

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，市場對點陣圖的巨大反應令他感意外，指聯儲局不應基於預期中的市場反應而採取行動，「是否只是在想我們終於說出了市場想聽的說話」。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比此前表示，自己正在密切關注住房通脹的情況，他又認為利率長期在高水平區間或會引起擔憂。

美國加息｜戴利：現時揣測儲局減息時間仍早

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）說，基於今年通脹的下降程度，明年開始考慮減息是「妥當之舉」，惟現時揣測減息時間仍過早。

早前他指，最新通脹數據令人鼓舞，他直言，儲局未有考慮減息，指目前只有必要時再次加息，以及在合適情況下宣布緊縮周期結束兩個選項。

美國加息｜梅斯特：下階段不是要考慮何時減息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，市場對明年提前減息的押注「超前」，她說，儘管市場關注息口，但下階段不是要考慮何時減息，重點是要清楚貨幣政策，應在多長時間內保持在限制性水平，以令通脹持續和及時回落到2%目標。

美國加息｜威廉斯：不排除儲局會再度加息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，儲局貨幣政策具相當限制性，現為25年來最高。

他指，現時利率目標已達至或接近負值，然而通脹能力如持續存在，不排除當局會再度加息。同時預期明年國內生產總值GDP的增長為1.25%，失業率為4.25%。

美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。

他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。