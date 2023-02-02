美國加息｜中金估儲局或5月停加息　「新債王」料僅再加息1次

基準情形下，儲局或於3月再加0.25厘，然後5月暫停加息進入觀望狀態。在此期間，政策利率將處於5%的高位，雖然通脹會緩和，但經濟增長亦將進一步走弱。中金認為今年儲局需要在抗通脹、穩增長、防風險三個目標之間尋求平衡，後續的加息會更為謹慎。

美國聯儲局公布加息0.25厘，符合市場預期，雖然主席鮑威爾在會後記者會表示，或需加息兩次，達到5厘左右方見頂，惟投資界普遍認為，聯儲局或只多加1次息便暫停，甚至5月停加息。

「新債王」岡拉克︰僅再加息1次

被稱為「新債王」的雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）預料，聯儲局在結束緊縮周期之前還會加息1次。

外媒報道指，岡拉克被問及會否認為聯儲局今年會降息時，他說這是就像拋硬幣一樣，取決於即將到來的通脹數據，又認為今年美國經濟衰退的機率已經降低，但仍高於50%，「我有點認為他們將在今年下半年減息，但我並不真的堅定地支持這個想法」。

他還認為，今年美國經濟衰退的機率已經降低，但仍高於50%；又指今年上半年實際收益率不會上升。