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財經
2022-06-16 12:57:02

美國加息｜亞洲股市隨美股造好 港股先升後回半日跌85點

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美國加息｜亞洲股市隨美股造好 港股先升後回半日跌85點

亞洲股市隨美股造好，港股先升後回半日跌85點。(資料圖片)

美國聯儲局一如預期加息43厘，亞洲股市造好，但恒生指數高開後倒跌，中午收市跌85點，報22,223.21點，半日成交768.28億元。

本地銀行股造好，滙控(005)1.5%，報50.65元；恒生銀行(011)0.9%138.9元；中銀香港(2388)0.8%，報30.25元。中小型銀行股亦逆市造好，東亞銀行(023)0.5%，報11.3元，大新銀行(2356)升近0.8%，報6.5元。

本地地產股受壓，恒基地產(012)1.3%，報28.95元；新鴻基地產(016)0.7%，報91.25元；新世界(017)0.7%，報28.55元；長實集團(1113)0.6%，報52.25元；九倉置業(1997)

恒生科技指數跌0.6%，報4,677點。騰訊(700)2%；快手(1024)跌近6%；阿里巴巴(9988)微升不足0.1%

亞太市場週四跟隨美國股市上漲，日經平均指數上漲1.4%，汽車製造商和科技股造好。Sony上漲逾2%，軟銀集團升約 1.6%，豐田升4%。早前公佈的貿易數據顯示，在日圓貶值推動進口增加後，日本出現貿易逆差。韓國股市1.25%；澳洲股市升約0.5%

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