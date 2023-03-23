美國加息｜儲局加息0.25厘　稱指銀行業健康有韌性　續關注通脹風險

議息後聲明稱，近期銀行有風險，認為美國銀行體系良好且有靭性，又指最近發展可能導致家庭和企業的信貸狀況收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力，惟指之後的影響是不確定的。

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，在本港時間周四（23日）凌晨宣布議息結果，加息0.25厘，符合市場預期，現時聯邦基金指標利率至介乎4.75至5厘。

委員：高度關注通脹風險

FOMC委員會表示，委員會仍然高度關注通脹風險，又預期一些額外的政策緊縮可能是適當的，以達到足夠限制的貨幣政策立場，使通脹回到 2%的目標。不過，本次議息聲明措辭與之前的聲明不同，此前聲明上表明「持續加息」（ongoing increases）將有利於降低通脹。

下調未來2年GDP預測

聯儲局同時公布美國經濟增長預測，料GDP今年上升0.4%，去年12月時料升0.5%；明年GDP增長預期降至1.2%，去年12月時料增1.6%；上調2025年GDP增長預期至1.9%，去年12月時料升1.8%；維持更長周期的GDP增幅預期在1.8%。