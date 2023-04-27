美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（4月更新）

美國上月非農新增職位，由2月的32.6萬個跌至23.6萬個，較市場預期的23萬個職位為高；惟失業率由3.6%跌至3.5%，較預期的3.6%為低，有分析指，5月可能是緊縮周期最後一次加息，否則通脹難以降至2%。 而多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息0.25厘；有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

哈克：已接近加息尾聲 費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）指，料需要進一步收緊政策，確保限制性貨幣政策支持聯儲局，並預料利率升至峰值後會維持不變，使貨幣政策能夠發揮作用。 他認為，聯儲局已接近加息行動的尾聲，今年會將利率上調至峰值，並維持利率不變，惟表明需保持謹慎，並稱CPI和個人消費支出指數等通脹指標存滯後，故不贊成持續加息。 古爾斯比：加息需謹慎 美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比表示，聯儲局過去1年大幅加息影響經濟，美國或出現經濟衰退，敦促聯儲局對政策採取謹慎態度。 他表示，早前零售銷售數據表明，聯儲局為經濟降溫的努力可能正在發揮作用，最近的通脹報告亦顯示價格壓力正在緩解；而大規模加息需要時間才能在系統中發揮作用。 梅斯特：支持加息壓低通脹 美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester），日前暗示支持再加息以壓低通脹。她同時表示，有必要關注近期可能受抑制的信貸和銀行業壓力。 梅斯特指，今年貨幣政策將需要進一步進入限制性區域，聯邦基金利率升至5%以上，實際聯邦基金利率在一段時間內保持在正值區域。 她指出，將需要繼續評估這些對信貸狀況的影響程度和持續時間，以幫助聯儲局調整未來貨幣政策的適當路徑。 戴利：毋需再次加息 三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)周四表示，聯儲局可能毋需再加息，通脹也可以逐漸回落至2%水平。 她表示，最近美國金融系統的動蕩可能會放緩經濟，甚至緩解通脹。對於銀行危機處理，她指聯儲局將使用其所有工具來保持美國金融體系的「安全和穩健」。

洛根：美國通脹率太高 達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示通脹一直太高，希望數據會有改善。 她指出，美國通脹率一直處於高位，聯儲局過去一年已加息4.5厘，以使經濟達到更好平衡，希望看到通脹數據持續有改善，勞動力市場和供需失衡等影響通脹的潛在因素發生變化。 威廉斯：銀行業壓力令信貸收緊 紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，雖然美國的銀行倒閉事件後銀行業已經企穩，但近期壓力或使家庭和企業獲得信貸更具挑戰性。 他又表示，本年有信心實現並保持令通脹降至2%的長期目標，儘管有跡象表明勞動力需求正逐漸降溫，但勞動力市場仍十分緊張。 沃勒：加息仍是必須考量的手段 聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)認為，美國金融市場仍未處於顯著收緊狀況，勞動力市場仍然強勁，因此有必要繼續收緊銀根，除非有明顯跡象顯示通脹將回落至2%聯諸局目標，否則加息仍是必須考量的手段。 博斯蒂克：只需再加息多一次0.25厘 亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)指，只須再加息多一次0.25厘，聯儲局便可暫停加息步伐，因為數據顯示通脹趨向緩和。 他認為，近期數據反映通脹正有力地朝向2%的目標所回落。