美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（6月更新）

而多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息0.25厘；有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

美國下月可能會再度加息。儘管美國4月份通脹低過預期，見兩年低位，亦走近聯儲局2%目標，按月則升0.4%，符合預期，不過仍未能消除市場憂慮，有分析指，下月會再度加息以降通脹。

巴爾金：通脹仍頑強

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國通脹仍頑強，回落時間或需時更長。

巴爾金指，看到了一些銀行正減慢放貸迹象，包括維珍尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納及西維珍尼亞州的銀行，現時不清楚會對經濟及通脹造成甚麼影響，但肯定的通脹仍高得令人無法接受。

古爾斯比：6月是否加息言之尚早

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，銀行業信貸緊縮情況正浮現，惟現時判斷聯儲局6月會否加息的決定屬言之尚早。

古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權。

布拉德：或需再加息0.5厘

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）日前表示，預測美國經濟增長將持續放緩，就業市場緊張情况緩和，通脹逐步回落，聯儲局或希望美國經濟實現軟着陸。

預期通脹回落幅度將變得溫和，可能需進一步加息0.5厘，令通脹穩步下降，並指出聯儲局仍冀讓通脹回落至2%目標，但不會使經濟陷衰退。

威廉斯：有需要時將會再加息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，通脹壓力仍大，相信聯儲局正處於正確路徑，將通脹壓至2%目標。

他又說，正密切關注近期銀行業承受的衝擊將如何影響整體經濟； 同時指出局方沒有說過將停止加息，表明有需要時將會再加息，暫看不到今年有任何減息的理由。