美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（7月更新）

儘管6月聯儲局表示暫停加息，但聯儲局主席鮑威爾表示，再加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或加息0.5厘；而美國4月份通脹低過預期，見兩年低位，亦走近聯儲局2%目標，按月則升0.4%，符合預期，不過仍未能消除市場憂慮。 而多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息，有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表 日期 香港時間 經濟預測 2023年2月2日 3:00 AM 2023年3月23日 2:00 AM ✔ 2023年5月4日 2:00 AM 2023年6月15日 2:00 AM ✔ 2023年7月27日 2:00 AM 2023年9月21日 / ✔ 2023年11月2日 / 2023年12月14日 / ✔ 美國加息｜美國聯儲局年加息利率變化 日期（美國時間） 變動基點（點子） 變動後利率（%） 2023年7月27日 / / 2023年6月14日 0 5%至5.25% 2023年5月4日 25 5%至5.25% 2023年3月23日 25 4.75%至5.00% 2023年2月2日 25 4.50%至4.75% 2022年12月15日 50 4.25%至4.5% 2022年11月3日 75 3.75至4% 2022年9月22日 75 3%至3.2% 2022年7月28日 75 2.50% 2022年6月15日 75 1.50%至1.75% 2022年5月4日 50 0.75%至1.0% 2022年3月17日 25 0.25%至0.50% 2022年1月26日 0 0.25%

美國加息｜古爾斯比：儲局需分析7月數據決定是否加息 美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹仍遠高於目標，而且事實證明通脹比預期更為持久，聯儲局仍需分析7月數據，以決定是否加息。 古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權，他目前指自己未有主意決定加息方向。 美國加息｜巴爾金：通脹仍頑強 美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國通脹仍頑強，回落時間或需時更長。 巴爾金指，看到了一些銀行正減慢放貸迹象，包括維珍尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納及西維珍尼亞州的銀行，現時不清楚會對經濟及通脹造成甚麼影響，但肯定的通脹仍高得令人無法接受。 美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限 美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。 他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。 美國加息｜威廉斯：有需要時將會再加息 紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，通脹壓力仍大，相信聯儲局正處於正確路徑，將通脹壓至2%目標。 他又說，正密切關注近期銀行業承受的衝擊將如何影響整體經濟； 同時指出局方沒有說過將停止加息，表明有需要時將會再加息，暫看不到今年有任何減息的理由。 美國加息｜沃勒：需繼續加息對抗通脹 聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）早前在挪威出席活動時指，美國通脹儘管已從高位回落，但物價仍處於甚高水平，勞動力市場亦持續緊張，即使反映加息效應浮現，認為當局仍需要繼續收緊貨幣政策致物價回落。

美國加息｜卡什卡里：儲局或需長期加息 被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）認為，若高通脹黏性仍高，意味儲局要堅持長期加息，且於一定時間將利率保持高水平。 他指，銀行業壓力最壞時間似乎已經過去，惟現在宣稱銀行業危機已全部解決時機尚早，利率可能需要開始進一步上調，但加息幅度和頻率未必如之前激進和迅速。 美國加息｜鮑曼：應進一步加息提高利率 聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）認為，當局應該進一步加息提高利率，方有助降低通脹，將通脹降至2%目標水平。 鮑曼說，支持聯儲局上月維持利率不變，以及繼續縮表的決定，認為當局可能有必要提高借貸成本，藉此為核心通脹降溫。她預計，聯儲局仍需進一步提高聯邦基金利率，但未有透露需加至甚麼水平。 美國加息｜傑斐遜：致力令通脹降至2%目標 美國聯儲局理事傑斐遜日前被提名為聯儲局副主席，他於書面發言中指出，美國通脹已經開始減弱，但仍然會專注於使其恢復到2%的目標水平。他又稱，雖然美國地區銀行在3月出現危機，但銀行業整體而言仍然穩健。 美國加息｜哈克：儲局7月應停加息 費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。 哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。