美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（7月11日更新）

儘管6月聯儲局表示暫停加息，但聯儲局主席鮑威爾表示，再加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或加息0.5厘；而美國4月份通脹低過預期，見兩年低位，亦走近聯儲局2%目標，按月則升0.4%，符合預期，不過仍未能消除市場憂慮。
而多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息，有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。
美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國加息｜美國聯儲局年加息利率變化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國加息｜古爾斯比：儲局需分析7月數據決定是否加息
美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹仍遠高於目標，而且事實證明通脹比預期更為持久，聯儲局仍需分析7月數據，以決定是否加息。
古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權，他目前指自己未有主意決定加息方向。
美國加息｜巴爾金：通脹仍頑強
美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國通脹仍頑強，回落時間或需時更長。
巴爾金指，看到了一些銀行正減慢放貸迹象，包括維珍尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納及西維珍尼亞州的銀行，現時不清楚會對經濟及通脹造成甚麼影響，但肯定的通脹仍高得令人無法接受。
美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限
美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。
他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。
美國加息｜威廉斯：有需要時將會再加息
紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，通脹壓力仍大，相信聯儲局正處於正確路徑，將通脹壓至2%目標。
他又說，正密切關注近期銀行業承受的衝擊將如何影響整體經濟； 同時指出局方沒有說過將停止加息，表明有需要時將會再加息，暫看不到今年有任何減息的理由。
美國加息｜沃勒：需繼續加息對抗通脹
聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）早前在挪威出席活動時指，美國通脹儘管已從高位回落，但物價仍處於甚高水平，勞動力市場亦持續緊張，即使反映加息效應浮現，認為當局仍需要繼續收緊貨幣政策致物價回落。
美國加息｜卡什卡里：儲局或需長期加息
被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）認為，若高通脹黏性仍高，意味儲局要堅持長期加息，且於一定時間將利率保持高水平。
他指，銀行業壓力最壞時間似乎已經過去，惟現在宣稱銀行業危機已全部解決時機尚早，利率可能需要開始進一步上調，但加息幅度和頻率未必如之前激進和迅速。
美國加息｜鮑曼：應進一步加息提高利率
聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）認為，當局應該進一步加息提高利率，方有助降低通脹，將通脹降至2%目標水平。
鮑曼說，支持聯儲局上月維持利率不變，以及繼續縮表的決定，認為當局可能有必要提高借貸成本，藉此為核心通脹降溫。她預計，聯儲局仍需進一步提高聯邦基金利率，但未有透露需加至甚麼水平。
美國加息｜傑斐遜：致力令通脹降至2%目標
美國聯儲局理事傑斐遜日前被提名為聯儲局副主席，他於書面發言中指出，美國通脹已經開始減弱，但仍然會專注於使其恢復到2%的目標水平。他又稱，雖然美國地區銀行在3月出現危機，但銀行業整體而言仍然穩健。
美國加息｜哈克：儲局7月應停加息
費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。
哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。
美國加息｜聯儲局副主席巴爾：儲局仍需作一些工夫遏通脹
聯儲局副主席巴爾表示，美國現時通脹仍高，但認為過去一年，貨幣政策方面已有很大進展，未來儲局仍需作一些工夫，以遏制通脹。巴爾續指，儲局會盡力達到適當的利率水平。
美國加息｜洛根：漸進政策調整助緩解金融風險
達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，升息速度和維持峰值利率的時間長度會影響穩定性，因此漸進的政策調整，有助緩解金融穩定風險，並抵消銀行壓力對貨幣政策影響。
美國加息｜梅斯特：暗示不排除加息
克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）明確暗示，未來不排除再採取更多行動可能，因現時通脹居高不下，儲局仍未能在一段時間內，達到保持利率穩定地步。
美國加息｜博斯蒂克重申聯儲局或明年才考慮減息
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）強調，降通脹仍是首要任務。
至於美國近期消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，因此預料明年才有機會考慮減息，又不同意金融界對聯儲局今年開始減息的預測。他同時贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息影響。
美國加息｜戴利：聯儲局或需年內再加息兩次
三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）表示，儲局今年可能需要再加息兩次，才可以壓抑通脹真正回落至2%目標水平。戴利表示，聯儲局希望對信貸緊縮情況仔細觀察，以了解信貸收緊程度以及持續時間。