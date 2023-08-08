美國加息｜儲局官員對加息意見分歧　一文整合官員發言（8月8日更新）

多位美國聯儲局官員意見分歧，部分支持加息，有部分表示加息需謹慎。以下一文整合各官員發言。

加息／美國加息｜ 7月聯儲局表示下半年將加息至少兩次，聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。

美國加息｜鮑曼：聯儲局或需進一步加息抗通脹

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）繼續其偏鷹的論調。，並重申聯儲局需要進一步加息，才能完全恢復價格穩定。

鮑曼說，過去一年，美國在通脹方面取得進展，但通脹仍顯著高於聯儲局2%的目標，而且勞動力市場依然緊張，職位空缺數仍然遠遠超過可用的勞動力數量，故需進一步加息抗通脹。

美國加息｜威廉斯：若通脹明年放緩可能需要減息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，他對是否需要再次加息仍懸而未決若通脹明年放緩可能需要減息。

他在接受外媒訪問時說，貨幣政策在理想位置，未來是否需要就利率進行調整，或保持多長時間的限制立場，將取決於數據，但預計將需要一段時間內保持限制性立場。

美國加息｜巴爾金：通脹放緩程度勝預期

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，6月通脹放緩程度大於預期，可能表明美國經濟可以實現「軟著陸」，但未表明聯儲局是否需要加息。

美國加息｜古爾斯比：儲局需分析7月數據決定是否加息

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹仍遠高於目標，而且事實證明通脹比預期更為持久，聯儲局仍需分析7月數據，以決定是否加息。

古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策決定權，他目前指自己未有主意決定加息方向。

美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。

他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。

美國加息｜沃勒：儲局年內需加息2次 每次0.25厘

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）指，聯儲局今年將需要再加息2次，以將通脹降至目標水平。

他表示，今年剩下的4次會議中，目標區間應再上調2次，每次0.25厘，這對保持通脹降至邁向目標是必要的；也需在一段時間以壓通脹至2%目標。