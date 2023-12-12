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財經
2023-12-12 11:00:00

美國加息｜儲局官員表態不一　耶倫：不加息亦有望軟著陸　一文整合官員發言 (持續更新)

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美國聯儲局官員連環放鷹稱要續加息。(資料圖片)

美國聯儲局官員普遍支持下月加息。(資料圖片)

加息／美國加息｜美國聯儲局將於11月再度議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態放鴿，意味將進一步加息的必要性降低。

近日以巴衝突造成地緣政治緊張，局勢加劇或加劇股市進一步波動，市場憂慮持續通脹及利率上升。早前聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。

至於美國財長耶倫日前出席北卡羅萊納洲一個活動時表示，美國經濟不需要再大幅收緊貨幣政策，即不需再加息，經濟亦有望實現軟著陸。

以下將整合各儲局官員言論

【12月1日更新】

美國聯儲局官員就下月加息現分歧。(資料圖片)

美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表

 

日期

香港時間

經濟預測

2023年2月2日

3:00 AM

  

2023年3月23日

2:00 AM

2023年5月4日

2:00 AM

  

2023年6月15日

2:00 AM

2023年7月27日

2:00 AM

  

2023年9月21日

2:00 AM

2023年11月2日

/

  

2023年12月14日

/

美國加息｜美國聯儲局年加息利率變化

 

日期（美國時間）

變動基點（點子）

變動後利率（%）

2023年12月14日

/

/

2023年11月2日

0

5.25%至5.5%

2023年9月21日

0

5.25%至5.5%

2023年7月27日

25

5.25%至5.5%

2023年6月14日

0

5%至5.25%

2023年5月4日

25

5%至5.25%

2023年3月23日

25

4.75%至5.00%

2023年2月2日

25

4.50%至4.75%

2022年12月15日

50

4.25%至4.5%

2022年11月3日

75

3.75至4%

2022年9月22日

75

3%至3.2%

2022年7月28日

75

2.50%

2022年6月15日

75

1.50%至1.75%

2022年5月4日

50

0.75%至1.0%

2022年3月17日

25

0.25%至0.50%

2022年1月26日

0

0.25%
 

美國加息｜戴利：儲局未有考慮減息

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）繼續放鷹，指最新通脹數據令人鼓舞，他直言，儲局未有考慮減息，指目前只有必要時再次加息，以及在合適情況下宣布緊縮周期結束兩個選項。

美國加息｜威廉斯：不排除儲局會再度加息

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，儲局貨幣政策具相當限制性，現為25年來最高。

他指，現時利率目標已達至或接近負值，然而通脹能力如持續存在，不排除當局會再度加息。同時預期明年國內生產總值GDP的增長為1.25%，失業率為4.25%。

美國加息｜古爾斯比：住房數據成通脹關鍵

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹一直下降，聯儲局在食品方面以外的通脹取得進展，但直言當局往往不關注能源和食品通脹，住房數據才是通脹的關鍵數據點。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比表示，自己正在密切關注住房通脹的情況，他又認為利率長期在高水平區間或會引起擔憂。

美國加息｜巴爾金：通脹頑固為高利率保持更長時間提供理由

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國數據顯示經濟正擴張，價格增長放緩，仍不足以讓儲局宣布「贏通脹」。

他認為，通脹狀況仍頑固，為保持高利率更長時間提供理由，目前重點要讓通脹回落至儲局的目標水平，又指通往2%通脹目標的道路不「一帆風順」。

美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息

被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。

他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。

聯儲局官員轉鷹派。(資料圖片)

聯儲局官員轉鷹派。(資料圖片)

美國加息｜梅斯特：尚未決定儲局是否仍需再加息

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她尚未決定是否仍需再次加息。

梅斯特表示，現時基本上處於一個非常好的政策位置上，即一個更平衡位置，但不能說下次會議時是如何；她又稱官員正觀察數據，以及經濟發展的階段。

美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。

他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。

美國加息｜哈克：儲局應停加息

費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。

哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。

美國加息｜洛根：降低進一步收緊貨幣政策的必要性

達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，近期美國債息上升，加上金融環境收緊，對經濟構成限制的水平及降溫的作用，從而降低進一步收緊貨幣政策的必要性。

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美國聯儲局官員就下月加息現分歧。(資料圖片)

美國加息｜傑斐遜：持續留意債券息率上升

聯儲局副主席傑斐遜（Philip Jefferson）表示，在評估未來儲局政策走向時，會持續留意債券息率上升，而引致的金融環境收緊情況。

美國加息｜聯儲局副主席巴爾：儲局仍需作一些工夫遏通脹

聯儲局副主席巴爾表示，美國現時通脹仍高，但認為過去一年，貨幣政策方面已有很大進展，未來儲局仍需作一些工夫，以遏制通脹。巴爾續指，儲局會盡力達到適當的利率水平。

美國加息｜博斯蒂克重申聯儲局或明年才考慮減息

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）強調，降通脹仍是首要任務。

至於美國近期消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，因此預料明年才有機會考慮減息，又不同意金融界對聯儲局今年開始減息的預測。他同時贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息影響。

美國加息｜沃勒：暗示支持9月不加息

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）指，由於近期數據顯示通脹持續放緩，表示沒有任何跡象表明需要盡快採取任何行動，暗示支持9月不加息。

沃勒稱，美國8月公布的數據顯示就業市場開始軟化，指數據看起來有利於軟著陸，如通脹能在未來數月下降，顯示經濟狀況相當良好。

美國加息｜鮑曼：聯儲局或需進一步加息抗通脹

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）繼續其偏鷹的論調。，並重申聯儲局需要進一步加息，才能完全恢復價格穩定。

鮑曼說，過去一年，美國在通脹方面取得進展，但通脹仍顯著高於聯儲局2%的目標，而且勞動力市場依然緊張，職位空缺數仍然遠遠超過可用的勞動力數量，故需進一步加息抗通脹。

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