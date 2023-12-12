美國加息｜儲局官員表態不一　耶倫：不加息亦有望軟著陸　一文整合官員發言 (持續更新)

加息／美國加息｜美國聯儲局將於11月再度議息，而美國國債息率近期大升後，儲局官員紛紛表態放鴿，意味將進一步加息的必要性降低。 近日以巴衝突造成地緣政治緊張，局勢加劇或加劇股市進一步波動，市場憂慮持續通脹及利率上升。早前聯儲局主席鮑威爾表示更指加息是適當的行動，又重申今年暫不宜減息，市場料年底前或再加息0.5厘。 至於美國財長耶倫日前出席北卡羅萊納洲一個活動時表示，美國經濟不需要再大幅收緊貨幣政策，即不需再加息，經濟亦有望實現軟著陸。 以下將整合各儲局官員言論。 【12月1日更新】

美國加息｜美國聯儲局2023年議息時間表 日期 香港時間 經濟預測 2023年2月2日 3:00 AM 2023年3月23日 2:00 AM ✔ 2023年5月4日 2:00 AM 2023年6月15日 2:00 AM ✔ 2023年7月27日 2:00 AM 2023年9月21日 2:00 AM ✔ 2023年11月2日 / 2023年12月14日 / ✔ 美國加息｜美國聯儲局年加息利率變化 日期（美國時間） 變動基點（點子） 變動後利率（%） 2023年12月14日 / / 2023年11月2日 0 5.25%至5.5% 2023年9月21日 0 5.25%至5.5% 2023年7月27日 25 5.25%至5.5% 2023年6月14日 0 5%至5.25% 2023年5月4日 25 5%至5.25% 2023年3月23日 25 4.75%至5.00% 2023年2月2日 25 4.50%至4.75% 2022年12月15日 50 4.25%至4.5% 2022年11月3日 75 3.75至4% 2022年9月22日 75 3%至3.2% 2022年7月28日 75 2.50% 2022年6月15日 75 1.50%至1.75% 2022年5月4日 50 0.75%至1.0% 2022年3月17日 25 0.25%至0.50% 2022年1月26日 0 0.25%

美國加息｜戴利：儲局未有考慮減息 三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）繼續放鷹，指最新通脹數據令人鼓舞，他直言，儲局未有考慮減息，指目前只有必要時再次加息，以及在合適情況下宣布緊縮周期結束兩個選項。 美國加息｜威廉斯：不排除儲局會再度加息 紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）表示，儲局貨幣政策具相當限制性，現為25年來最高。 他指，現時利率目標已達至或接近負值，然而通脹能力如持續存在，不排除當局會再度加息。同時預期明年國內生產總值GDP的增長為1.25%，失業率為4.25%。 美國加息｜古爾斯比：住房數據成通脹關鍵 美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指，通脹一直下降，聯儲局在食品方面以外的通脹取得進展，但直言當局往往不關注能源和食品通脹，住房數據才是通脹的關鍵數據點。 今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比表示，自己正在密切關注住房通脹的情況，他又認為利率長期在高水平區間或會引起擔憂。 美國加息｜巴爾金：通脹頑固為高利率保持更長時間提供理由 美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，美國數據顯示經濟正擴張，價格增長放緩，仍不足以讓儲局宣布「贏通脹」。 他認為，通脹狀況仍頑固，為保持高利率更長時間提供理由，目前重點要讓通脹回落至儲局的目標水平，又指通往2%通脹目標的道路不「一帆風順」。 美國加息｜卡什卡里：料40%機會大幅加息 被稱儲局「新鷹王」的美國明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指，美國有高達四成的可能，或需要繼續大幅提高利率才可降通脹，他又預計利率會於更長時期內維持在更高水平。 他認為，美國經濟持續增長及消費者支出強勁下，儘管通脹會下降，但仍遠高於聯儲局訂立的2%目標。

美國加息｜梅斯特：尚未決定儲局是否仍需再加息 克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她尚未決定是否仍需再次加息。 梅斯特表示，現時基本上處於一個非常好的政策位置上，即一個更平衡位置，但不能說下次會議時是如何；她又稱官員正觀察數據，以及經濟發展的階段。 美國加息｜布拉德：經歷14月加息後利率已處限制水平下限 美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）收起鷹派發言，他日前在網站發表文章指，以當前宏觀經濟狀況看，目前利率在過去14個月加息後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。 他表示，通脹需下降但仍太高，並有將下降至2%的跡象。 美國加息｜哈克：儲局應停加息 費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）本次擁具投票權。他認為，通脹回落進展緩慢，但仍指加息應暫停，並應該跳過一次加息。 哈克強調，經濟前景不確定，將評估即將到來的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策；又指出若通脹對已實施的加息反應不夠靈敏，局方需做好再加息準備。 美國加息｜洛根：降低進一步收緊貨幣政策的必要性 達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）指，近期美國債息上升，加上金融環境收緊，對經濟構成限制的水平及降溫的作用，從而降低進一步收緊貨幣政策的必要性。